Meer gemeentelijke opvanglocaties voor Oekraïners in Bronckhorst 

BRONCKHORST – Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne worden in Bronckhorst tussen de 140 en 180 vluchtelingen opgevangen. Veelal bij particulieren thuis of in accommodaties die zij hebben. Ook de gemeente bood opvang, tijdelijk in onder De Hooge Weide in Vorden. Vanuit de veiligheidsregio is de opdracht voor Bronckhorst om 100 gemeentelijke opvangplekken voor een langere periode te bieden. Om dit te kunnen doen, kocht de gemeente 7 stacaravans aan die in Vierakker staan, hebben we twee woningen in Drempt en Hengelo gehuurd en nieuw is het besluit dat b en w van Bronckhorst onlangs namen om De Hooge Weide in Vorden weer vast te leggen en de particuliere opvang op camping Kom es An (5 stacaravans) over te nemen.

Bij De Hooge Weide kunnen vanaf 17 augustus 30 vluchtelingen terecht. De locatie is als gemeentelijke opvanglocatie beschikbaar voor 6 maanden, met optie voor verlenging met nogmaals maximaal 6 maanden. Op camping Kom es An zijn 23 vluchtelingen gehuisvest (er zijn 26 bedden). De gemeente huurt de 5 stacaravans op korte termijn van de particuliere initiatiefnemer ook voor 6 maanden, met optie voor verlenging voor maximaal 6 maanden.

Huidige plekken

De 7 stacaravans in Vierakker bieden plek aan 42 personen, zijn sinds kort beschikbaar en inmiddels deels bezet. De woning aan de Zomerweg in Drempt biedt plek voor 6 mensen en is ook bezet. Het huis op het Baakse Voetpad heeft plek voor 8 personen en is beschikbaar. Hiermee komt het aantal gemeentelijke plekken uit op ca. 110. De gemeente wil plek kunnen bieden aan max. 150 mensen. De verwachting is dat de komende tijd nog enkele mensen van een particuliere opvangplek in Bronckhorst verhuizen naar een gemeentelijke opvanglocatie. Burgemeester Besselink: “Het is geweldig wat inwoners hebben gedaan en nog steeds doen voor mensen in nood. Zij vangen hen al enkele maanden op en begeleiden hen bij allerhande zaken. Als gemeente vinden we het belangrijk plek te bieden aan Oekraïense vluchtelingen en hun gastgezinnen te ondersteunen. We hebben zowel in de bibliotheek in Hengelo als op de Kerkstraat in het dorp steunpunten ingericht, samen met de bibliotheek, Vluchtelingenwerk en de kerk, waar de vluchtelingen en de gastgezinnen terecht kunnen. Ook bij ons gemeentehuis is een aantal ambtenaren aanspreekpunt voor de betrokkenen. Het is ook heel mooi om te zien dat scholen, huisartsen, verenigingen, buurtbewoners etc. allemaal hun uiterste best doen om hen te helpen.“

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....