BRONCHORST – Van 1 april 2022 tot 22 september 2022 start de proef Formulierenhulp Bronckhorst. Vrijwilligers van Humanitas en Schuldhulpmaatje en medewerkers van de gemeente gaan inwoners die moeite hebben met het begrijpen en invullen van formulieren, helpen dit goed te doen. Het kan gaan om formulieren van bijvoorbeeld de overheid, verzekeraars, nutsbedrijven of instellingen.

Wethouder Evert Blaauw van sociale zaken: “Allereerst is het fantastisch dat wij zulke goede vrijwilligers hebben die de medemens hiermee willen helpen. Met hun hulp hebben wij een nieuw instrument om ervoor te zorgen dat mensen de regelingen krijgen waar ze recht op hebben of de diensten krijgen die zij willen. We willen voorkomen dat mensen afzien van een aanvraag of declaratie, omdat zij het formulier niet begrijpen of bang zijn om het fout te doen. Ook verwachten wij dat mensen door de Formulierenhulp meer inzicht krijgen in hun administratie en zo mogelijk schulden kunnen voorkomen.” Als de proef in een behoefte voorziet, wordt de formulierenhulp als vaste service vanuit de gemeente aangeboden.

Lage drempel

Inwoners van Bronckhorst kunnen zonder afspraak langsgaan bij de formulierenhulp eens in de twee weken op donderdagmiddag in het gemeentehuis van 16:00 uur tot 18:00 uur. De aanwezigheid van de Formulierenhulp staat op www.bronckhorst.nl/formulierenhulp. De hulp is gratis. De vrijwilligers gaan vertrouwelijk om met de inhoud van het gesprek.

Soort hulp

De Formulierenhulp helpt inwoners die financiële of administratieve vragen hebben. Of moeite met het begrijpen van (online) formulieren. Het gaat dan bijvoorbeeld om formulieren voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen of voor een goedkopere zorgverzekering. De formulierenbrigade kan ook controleren of de juiste gegevens bij de belastingdienst bekend zijn voor het aanvragen van zorg- en huurtoeslag. De gratis hulp van de Formulierenhulp is kortdurend. Heeft een inwoner meer hulp nodig, dan verwijst Formulierenhulp Bronckhorst door naar andere hulpverleners.

