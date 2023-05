Station Vorden opnieuw in verkoop

BRONCKHORST / VORDEN – De gemeente Bronckhorst biedt station Vorden in Vorden opnieuw te koop aan. Onlangs werd bekend dat de verkoop aan chocolaterie Magadalena niet doorgaat. Dat geeft een andere ontwikkelaar nu de kans om dit karakteristieke pand te kopen en ontwikkelen. De verkoop is bij inschrijving. Bij de keuze van de koper is niet alleen de prijs bepalend, maar ook het plan en de planning zowel voor het toekomstig gebruik als voor de restauratie. De verkoop gebeurt in opdracht van de gemeente door bedrijfsmakelaar Thoma Post. Bij Thoma Post is alle informatie over de verkoop op te vragen. Geïnteresseerden kunnen tot 3 juli a.s. een bod doen op het pand en hun plan indienen. Het is vervolgens de bedoeling om de transactie dit najaar rond te hebben, waarna de plannen verder kunnen worden uitgewerkt.

Wethouder Wilko Pelgrom: “Met de verkoop willen we het monumentale pand zo snel mogelijk in ere herstellen en het een duurzame nieuwe functie geven. Door te kiezen voor een procedure van verkoop bij inschrijving krijgt iedereen een gelijke kans om een plan in te dienen en kunnen we ook kiezen voor een plan met een goede verhouding tussen prijs en meeste meerwaarde voor Vorden.”

Thoma Post: www.thomapost.nl / tel. (0573) 22 24 50.

