Twee Winnaars van de Monumentenprijs Bronckhorst 2024: Landgoed ’t Medler en Liander

BRONCKHORST – Voor het eerst in de geschiedenis van de Monumentenprijs Bronckhorst zijn er twee winnaars uitgeroepen. Landgoed ’t Medler in Vorden en Liander delen de eer voor de Monumentenprijs 2024. De prijs wordt toegekend aan projecten die op een bijzondere manier bijdragen aan het behoud en herstel van monumenten binnen de gemeente Bronckhorst. Beide winnaars ontvangen een geldbedrag van € 250 en een pentekening ter ere van hun inspanningen.

Restauratie van het Transformatiehuisje door Liander

Het historische transformatiehuisje van Liander, gelegen aan de Bakermarksedijk in het buitengebied van Baak, is een van de prijswinnende projecten. Dit gebouwtje, vermoedelijk uit de jaren dertig van de vorige eeuw, huisvest toestellen voor het transformeren van elektrische stroom. Dankzij de zorgvuldige restauratie door Liander is het transformatiehuisje gered van de sloop en passend hersteld in het landschap.

Waterherstel op Landgoed ’t Medler

Landgoed ’t Medler in Vorden won de prijs voor de uitvoering van de eerste fase van het herstel van het watersysteem op het landgoed. Samen met Waterschap Rijn en IJssel en andere belanghebbenden is een inrichtingsplan ontwikkeld om het natuurlijke watersysteem te herstellen, zodat het beter bestand is tegen klimaatveranderingen zoals extreme droogte en hevige neerslag. Dit project combineert innovatieve waterbeheertechnieken met het behoud van cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Daarnaast biedt het plan een duurzame toekomst voor zowel de ecologische als agrarische functies van het landgoed.

Monumentenprijs Bronckhorst: Waardering voor Restauraties en Hergebruik

De Monumentenprijs Bronckhorst wordt jaarlijks uitgereikt aan initiatiefnemers die met passie en vakmanschap bijdragen aan de restauratie of verbouwing van karakteristieke panden. Wethouder Wilko Pelgrom van Bronckhorst spreekt zijn waardering uit: “Bronckhorst heeft veel gebouwen van waarde die we in stand willen houden. Met deze prijs spreken wij onze waardering uit aan inwoners en organisaties die met smaakvolle restauraties een bijdrage leveren aan het verfraaien van hun omgeving en die van Bronckhorst.”

Officiële Uitreiking tijdens Open Monumentendagen

De officiële uitreiking van de Monumentenprijs Bronckhorst 2024 vindt plaats tijdens de start van de Open Monumentendagen op woensdag 11 september om 20.00 uur in Museum Smedekinck in Zelhem. De uitreiking vormt een hoogtepunt van de festiviteiten rondom de Open Monumentendagen en biedt een moment van erkenning voor de inzet en zorg die betrokkenen tonen voor het behoud van cultureel erfgoed.

Bezoekers en geïnteresseerden worden uitgenodigd om de uitreiking bij te wonen en de projecten te bewonderen die bijdragen aan de rijke historische en culturele identiteit van Bronckhorst.