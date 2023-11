Kerst op de Lappenbrink: Een Levendige Historische Beleving in Winterswijk

WINTERSWIJK – Dit jaar transformeert de Lappenbrink (Nieuwstraat) in Winterswijk opnieuw in een levendige historische setting op 16 en 17 december, waar bezoekers zich kunnen onderdompelen in de sfeer van de 19e eeuw. Dit unieke evenement, Kerst op de Lappenbrink, biedt een rijke mix van acteurs, historische verhalen, muziek en vermaak, met gratis toegang voor iedereen.

In tegenstelling tot veel kerstevenementen die zich laten inspireren door de verhalen van Charles Dickens, kiest Stichting Ondernemen met Cultuur in Winterswijk voor een focus op de lokale geschiedenis, met name de bloeiende textielindustrie van de 19e en 20e eeuw. De hoofdfiguur van het evenement is ‘Spoor Jan’ (Jan Willink), een prominente textielfabrikant en pionier van mobiliteit in de Achterhoek. Zijn verhalen over de Winterswijkse textielgeschiedenis en de grote brand in fabriek “De Batavier” in 1938 zullen centraal staan.

De Lappenbrink wordt omgetoverd tot een 19e-eeuwse kerstsfeer met straattheater, oude ambachten, en muziek, waarbij acteurs en figuranten in tijdseigen kostuums een authentieke ervaring bieden. Bezoekers kunnen onder andere een historisch weefgetouw en een oude T Ford bus bewonderen. Daarnaast is er een kerstmarkt in de Meddosestraat met een scala aan producten en activiteiten voor jong en oud, onder muzikale begeleiding.

Het evenement wordt op zondag 17 december afgesloten met een bijzondere ‘Sing Along’ in de Jacobskerk, georganiseerd door muziekvereniging Eendracht Winterswijk in samenwerking met organist Wim Ruessink en diverse solisten. De entree voor dit concert bedraagt €5,-.

Voor meer informatie over dit sfeervolle evenement, Kerst op de Lappenbrink, bezoek https://www.100procentwinterswijk.nl/zien-doen/evenementen/kerst-op-de-lappenbrink.

