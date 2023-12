Interactieve 3D-Kerstexpositie met Augmented Reality in BIEBlab Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – BIEBlab Lichtenvoorde nodigt kinderen uit groep 5 tot en met 8 uit voor een unieke workshop waarbij ze hun eigen 3D-kerstexpositie kunnen creëren en tot leven brengen met augmented reality. Deze creatieve workshop vindt plaats op donderdag 14 december om 15.00 uur.

Deelnemers krijgen de kans om in de bibliotheek met behulp van iPads en een speciale app hun eigen kersttaferelen te ontwerpen. Deze taferelen omvatten objecten, dieren en figuren die passen bij het kerstthema en zullen via augmented reality in de bibliotheekruimte zichtbaar worden.

De Bibliotheek Oost-Achterhoek, de organisator van dit evenement, stimuleert hiermee kinderen om op een interactieve en moderne manier te leren over technologie en creativiteit. Deelname aan deze innovatieve workshop kost €2,50 en aanmelden kan via www.oostachterhoek.nl/bieblab of in de lokale bibliotheken.

Dit evenement is onderdeel van het bredere BIEBlab-programma, een initiatief van de Bibliotheek Oost-Achterhoek in samenwerking met ‘Culturije’. BIEBlab organiseert tweemaal per maand activiteiten in Ruurlo, Borculo/Eibergen en Lichtenvoorde, met afwisselend programma’s verzorgd door ‘Culturije’ en de Bibliotheek Oost-Achterhoek.

Deze kerstexpositie met augmented reality is een uitstekende gelegenheid voor kinderen om te leren over de nieuwste technologische innovaties en tegelijkertijd de kerstsfeer te ervaren op een interactieve en educatieve manier.

Bron(nen) & Afbeelding(en)