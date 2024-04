Nederlands-Duitse Vrijheidsmaaltijd op 5 mei

Ontdek het verleden van Groenlo Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto! Bekijk de collectie

DINXPERLO – Na een succesvolle eerste editie in 2023 komen inwoners uit het Nederlandse Dinxperlo en het Duitse Suderwick opnieuw bij elkaar om op zondag 5 mei samen de vrijheid te vieren. Bijna 80 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog is de tijd rijp voor deze bijzondere ontmoeting; een historisch moment!

In een wereld vol conflicten komen inwoners uit de grensstreek samen aan de eettafel, waar ze onder het genot van de vrijheidssoep met belegde broodjes de vrijheid letterlijk beleven. De dag start op het Prins Clausplein in Dinxperlo met een oecumenische Nederlands-Duitse kerkdienst, gevolgd door een middagprogramma met verhalen, filmbeelden en zang.

Vrijheidssoep

Om 11.30 uur wordt de maaltijd geopend door de bekende TV-kok en ambassadeur voor de Vrijheid van de provincie Gelderland, Nadia Zerouali. Zij brengt samen met de burgemeester van Aalten en de eerste loco-burgemeester van Stadt Bocholt een toost uit op de vrijheid. Vorig jaar deden ruim 200 enthousiaste deelnemers mee aan deze bijzondere ontmoeting. Deze zondag is het grootser opgezet en verwacht de organisatie 500 bezoekers.

Het recept voor de Vrijheidssoep komt dit jaar uit de keuken van de succesvolle YouTube-kok Nick Toet. Hij liet zich inspireren door zijn oma’s tomatensoep, waar hij Koreaanse chilivlokken, miso en bosui aan toevoegde. Natuurlijk staan er ook belegde broodjes op het menu. Het duo Yvonne Tangelder en Willem te Voortwis zorgen voor de muzikale omlijsting.

Viering en film

Voorafgaande aan de maaltijd is er om 10.00 uur in de Dorpskerk een oecumenische Nederlands-Duitse viering, met medewerking van de cantorij. De predikanten van de Protestantse gemeente Dinxperlo (PKN), de Evangelische kerk en de Rooms-katholieke kerk (St. Michaelskirche) uit Suderwick gaan voor in een dienst over het thema ‘Vrijheid’.

Na afloop van de maaltijd is er een aanvullend programma in de Dorpskerk. Een Duitser en een Nederlander vertellen ieder een persoonlijk verhaal over het thema ‘Vrijheid’. Daarna wordt de korte film ‘In het spoor van Max’ vertoond: een bijzondere en eigentijdse verbeelding over de in Sobibór vermoorde Winterswijkse kunstenaar Max van Dam. Ingeleid door Lex Schellevis, de maker van deze film. Koor Vision brengt tussendoor enkele liederen ten gehore.

Eet mee!

Deelnemers aan de maaltijd kunnen vooraf voor 2 euro een placemat kopen bij de Jumbo in Dinxperlo, Bäckerei Gerads in Suderwick en bij het Grenslandmuseum.

De Vrijheidsmaaltijd wordt georganiseerd door Burgerinitiatief Dinxperwick, DinXperience, het Grenslandmuseum, VVNF, Historisch Dinxperlo, het Grenzblick Atelier en enkele betrokken Dinxperwickers. Gemeente Aalten en Stadt Bocholt ondersteunen dit grensoverstijgende initiatief.

