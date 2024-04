Nieuw kinderrouteboekje voor de Achterhoek gelanceerd 

Ontdek het verleden van Groenlo Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto! Bekijk de collectie

RUURLO – Bij De Heikamp in Ruurlo is woensdag 24 april het nieuwe kinderrouteboekje ‘Kidsgeluk in Beweging’ gelanceerd. Dit is een gezamenlijk initiatief van Achterhoek Toerisme en Achterhoek in Beweging. In het boekje staat een overzicht van de leukste kinderroutes in de Achterhoek, voor kinderen van alle leeftijden. Het boekje wordt deze week verspreid via de Achterhoekse basisscholen, toeristische bedrijven en campings, zodat ouders en kinderen er in de meivakantie samen op uit kunnen trekken.

Wandelen of fietsen met kinderen is een heerlijke, gezonde én voordelige optie voor een dagje uit. En de Achterhoek leent zich daar goed voor! Daarom besloten Achterhoek Toerisme en Achterhoek in Beweging de handen ineen te slaan en samen een nieuw kinderrouteboekje te ontwikkelen. In het boekje lichten de dierenfiguren uit de Kidsgeluk-campagne van Achterhoek Toerisme tien afwisselende kinderroutes uit. Daarnaast staat er een overzicht in van bijna 50 kinderroutes in de Achterhoek.

Het eerste exemplaar werd gepresenteerd door Manuel Hezeman van Achterhoek Toerisme en Pascal Kamperman van Achterhoek in Beweging. Ook groep 5 van H.W. Heuvelschool uit Borculo was erbij. Alle scholen die het boekje hebben aangevraagd, maakten kans bij de lancering aanwezig te zijn. De winnende schoolklas heeft samen de Strooptocht gewandeld, na een leuke warming-up die werd verzorgd door Achterhoek in Beweging en Kidsgeluk-mascotte Lodewijk. Daarna werden de kinderen getrakteerd op een heerlijke pannenkoek bij De Heikamp.

Manuel Hezeman, directeur van Achterhoek Toerisme: “In onze campagne Kidsgeluk richten wij ons op gezinnen met kinderen en laten we zien wat er in de Achterhoek allemaal te doen is voor deze doelgroep. Uniek is het grote aantal fiets- en wandelroutes voor kinderen. Heel mooi dat die nu gebundeld zijn in dit boekje! Wij willen kinderen graag spelenderwijs meer laten ontdekken over het landschap, de natuur en de geschiedenis van de Achterhoek. Dit boekje zal daar zeker aan bijdragen.”

Pascal Kamperman, directeur-bestuurder van Achterhoek in Beweging: “Je kunt niet vroeg genoeg beginnen om plezier in bewegen te stimuleren. Bewegen in de natuur is niet alleen hartstikke gezond, maar ook nog eens hartstikke leuk. Want welk kind vindt het nou niet leuk om lekker te banjeren door de bossen? We hopen dat dit boekje kinderen én hun ouders stimuleert om vaker samen lekker de natuur in te trekken.”

De routeboekjes worden verspreid via VVV’s, basisscholen, campings en partners van Achterhoek Toerisme die zijn aangesloten bij de Kidsgeluk-campagne. Daarnaast kan er op kidsgeluk.nl gratis een exemplaar worden aangevraagd.