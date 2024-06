Lezingen en tentoonstelling over migratie in de Achterhoek

Midzomerwandeling in Groenlo Zaterdag 22 juni 2024 wordt de Midzomerwandeling georganiseerd in Groenlo. Deze wandeltocht is 6 kilometer en deelname is gratis. Start: Brouwersnös Eibergseweg 1 Groenlo. Starttijd: Tussen 19.30 uur en 20.30 uur.

DOETINCHEM – Op vrijdag 12 juli 2024 organiseert het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers een middag vol lezingen en de opening van een tentoonstelling over migratie in de Achterhoek. De activiteiten vinden plaats van 14.00 tot 16.30 uur in gebouw ’t Brewinc in Doetinchem.

Tentoonstelling: Mijn Achtergrond, de Achterhoek en migratie, 1580-1940

De middag begint met de opening van de tentoonstelling “Mijn Achtergrond”, die de migratiestromen in de Achterhoek tussen 1580 en 1940 belicht. De tentoonstelling bestaat uit tien fraai vormgegeven panelen die emigratie- en immigratiestromen op een kaart en in een tijdlijn weergeven, aangevuld met vier bijzondere verhalen, waaronder de migratie tussen Terborg en Suriname. De expositie is tot 23 juli 2024 te zien en daarna op verschillende locaties in de Achterhoek.

Lezing 1: Boeroes, een familiegeschiedenis van witte Surinamers

Schrijver en journalist Karin Sitalsing zal een lezing geven over haar boek “Boeroes”, waarin ze de geschiedenis van een kleine witte minderheid in Suriname met wortels in de Achterhoek vertelt. Haar betovergrootvader, Gart Jan Loor, was een van de kolonisten die in de 19e eeuw naar Suriname vertrok.

Lezing 2: Migratiestromen tussen de Achterhoek en Suriname in de 18e en 19e eeuw

Onderzoekers Natalya Staring en Willem Willemsen presenteren de migratiestromen tussen de Achterhoek en Suriname in de 18e en 19e eeuw. Ze vertellen de verhalen van Terborgenaren die zich in Suriname vestigden en van nakomelingen van voormalige slaafgemaakten die zich in Terborg vestigden.

Praktische informatie

Locatie: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, IJsselkade 13, Doetinchem

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, IJsselkade 13, Doetinchem Datum en tijd: Vrijdag 12 juli 2024, 14.00-16.30 uur (inloop vanaf 13.30 uur)

Vrijdag 12 juli 2024, 14.00-16.30 uur (inloop vanaf 13.30 uur) Toegang: Gratis, inclusief koffie en thee (overige consumpties voor eigen rekening)

Gratis, inclusief koffie en thee (overige consumpties voor eigen rekening) Aanmelden: Via info@ecal.nu of 0314-787078

Midzomerwandeling in Groenlo Zaterdag 22 juni 2024 wordt de Midzomerwandeling georganiseerd in Groenlo. Deze wandeltocht is 6 kilometer en deelname is gratis. Start: Brouwersnös Eibergseweg 1 Groenlo. Starttijd: Tussen 19.30 uur en 20.30 uur.