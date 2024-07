Ontdek Berkelland met het Fietskwartet

BERKELLAND – Voor fietsliefhebbers is er goed nieuws: het fietskwartet is gelanceerd. Dit nieuwe initiatief biedt vier afwisselende fietsroutes, met als vertrekpunt de VVV’s in Ruurlo, Neede, en de Toeristische Informatiepunten in Borculo en Eibergen. De set van vier routes is nu te koop op deze locaties. Het fietskwartet is een perfecte manier om de schoonheid van gemeente Berkelland en de omgeving te ontdekken of herontdekken.

Afwisselende routes door een prachtige omgeving

De VVV’s in Ruurlo en Neede, samen met de Toeristische Informatiepunten in Borculo en Eibergen, hebben hard gewerkt aan het uitzetten van nieuwe routes via de fietsknooppunten. De routes voeren je langs enkele van de mooiste plekjes en bezienswaardigheden in de gemeente Berkelland, zoals landgoederen, kerkenpaden, bossen, en waterpartijen. Sommige routes nemen je zelfs mee over de Duitse en Twentse grens, wat een extra dimensie toevoegt aan de fietstocht.

Elke VVV/Toeristische Informatiepunt heeft een eigen fietskwartet

Bij elk verkooppunt kun je een uniek fietskwartet kopen, bestaande uit vier verschillende routes: twee lokale routes en twee die starten op een andere locatie binnen de gemeente Berkelland. Dit biedt een geweldige kans om de hele gemeente op de fiets te verkennen en nieuwe plekken te ontdekken.

Mag ik van jou… een route of een compleet kwartet?

Het fietskwartet is te koop als een set van vier routes, maar de routes zijn ook afzonderlijk te koop. Op de routekaartjes vind je informatie over de bezienswaardigheden langs de route en de fietsknooppunten die je moet volgen.

Verkooppunten:

VVV Ruurlo: Kerkplein 20

VVV Neede: Oudestraat 52c

Toeristische Informatie Borculo: Hofstraat 5

Toeristisch Informatiepunt Eibergen: Grotestraat 59