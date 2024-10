Zone.college-studenten verbinden jong en oud met de boerderij tijdens Week van Ons Eten

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

DOETINCHEM – Hoe zorgen we ervoor dat jong en oud (weer) weten waar onze melk, vlees en groenten vandaan komen? Studenten Veehouderij van het Zone.college uit Doetinchem gingen op 11 oktober met basisscholieren in Zelhem en zorgcliënten in Pannerden de boer op. Deze activiteiten vonden plaats in het kader van de Week van Ons Eten.

Samenwerking met agrarische organisaties

Het Zone.college werkte samen met het Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt (GAJK) en LTO Noord. Zo mochten 26 leerlingen van groep 3 en 4 van basisschool IJzevoorde op melkveebedrijf Lomansheide in Zelhem zelf koeien melken en meedoen aan een tractorrace. Boerin Alexandra Feddema, tevens docent aan het Zone.college, was enthousiast: “Veel kinderen komen niet vaak meer op een boerderij. Het is geweldig om hen te laten zien waar onze melk vandaan komt.”

Activiteiten voor zorgcliënten

Op buitengoed Gelderse Waarden in Pannerden werkten de studenten met mensen met lichte psychische problematiek of niet-aangeboren hersenletsel. Samen speelden ze een quiz over voedsel en proefden verschillende ingrediënten. Rob van der Kroon, bestuurder van GAJK, kijkt met voldoening terug op de middag: “Het is bijzonder om te zien hoe ouderen waarderen dat ze sinds de Tweede Wereldoorlog geen honger meer hebben geleden en dankbaar zijn voor het werk van boeren en tuinders.”

Studenten in een andere rol

Het Zone.college is trots op de studenten. “Ze hebben laten zien dat ze goed met verschillende doelgroepen kunnen omgaan. Wat is er mooier dan jonge toekomstige boeren het agrarische verhaal te laten vertellen en begeleiden?” Ook de studenten zelf vonden het een bijzondere ervaring: “Tijdens mijn stage werk ik vooral met dieren, dit was een totaal andere, maar mooie ervaring.”

Week van Ons Eten

De Week van Ons Eten vond plaats van 5 tot en met 12 oktober 2024. Tijdens deze week delen partijen uit de agrifoodsector hun kennis en enthousiasme met de samenleving, van boer tot winkel en van onderwijs tot overheid. Het doel is om mensen bewust te maken van het belang van gezond en goed voedsel: het smaakt beter als je weet wat je eet.

