Informatiebijeenkomst over Geheugenproblemen in Eefde

EEFDE – Op dinsdag 18 juni 2024 organiseert Welzijn & Zorg Eefde een informatiebijeenkomst over geheugenproblemen. Deze bijeenkomst wordt gehouden in samenwerking met de vrijwilligers van Alzheimer Nederland, afdeling Oost-Gelderland en het DementieNetwerk Zutphen-Lochem-Vorden e.o. en vindt plaats in Het Hart Eefde aan de Jolinkweg 2.

De bijeenkomst richt zich op mensen die zich in een onzekere fase bevinden met beginnende geheugenproblemen. Bezoekers krijgen uitleg over de werking van het geheugen en informatie over de oorzaken van geheugenproblemen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen normale vergeetachtigheid, geheugenverlies (dementie) en milde cognitieve stoornis (MCI). Daarnaast is er ruimte voor het stellen van vragen, het delen van ervaringen en zorgen, en krijgen deelnemers praktische tips voor het omgaan met milde geheugenproblemen.

De casemanager dementie zal informatie verstrekken over beschikbare hulp en ondersteuning. Ook zijn er boeken en ander informatiemateriaal beschikbaar.

De inloop met koffie en thee start om 13.00 uur, waarna het programma om 13.30 uur begint en zal eindigen om 15.00 uur.

Aanmelden is gewenst en kan bij Sharon Winterink, Coördinator Welzijn en Zorg Eefde, via e-mail welzijn@eefde.org, telefoon 0639310830, of WhatsApp. Inschrijflijsten zijn tevens beschikbaar op diverse locaties in Eefde. Iedereen is van harte welkom om deze informatieve middag bij te wonen.