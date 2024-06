Kirsten van den Berg wint Big Tour met ‘tijger’ Maylotte DDH

VRAGENDER – In de hoofdpiste van Outdoor Gelderland werden vandaag al de eerste internationale winnaars gehuldigd. Twee amazones hielden de Nederlandse eer hoog. De Hendriks Hoveniers Prijs werd gewonnen door Hilde Veenstra. De Anemone Horse Trucks Prijs viel ten prooi aan Kirsten van den Berg.

De Hendriks Hoveniers Prijs Small Tour over een hoogte van 1.25m viel in handen van Hilde Veenstra in het zadel van de zestienjarige merrie Daniella. Het duo klokte slechts 32.26 seconden in de tweede fase. De amazone hield zo niemand minder dan Duitse topruiter Richard Vogel en de zesjarige Corey 7 achter zich. De Nederlandse Madée Schuttenbeld stuurde haar ruin Piccolo R foutloos en snel naar de derde plaats.

Tijger

De 1.30m Anemone Horse Trucks Prijs Big Tour kende een sterk en zeer groot deelnemersveld. Kirsten van den Berg is dan ook maar wat blij met de felbegeerde winst voor haar zevenjarige Maylotte DDH. “We liepen wat te geinen met Doron Kuipers, hij zou net voor mij de ring in moeten en dan kon ik mooi de kunst afkijken. Ik had wel een plan klaar, maar zeker niet in mijn hoofd om deze proef te gaan winnen. Toen begon ze te galopperen en toen dacht ik: nou, dan gaan we zo maar door. We zaten in de flow, alles liep goed. Maylotte Ddh heeft thuis de bijnaam ‘tijger’. Als ze dan in haar tijgergalopje zit, weet ik dat we goed aan finish komen zolang ik niets geks doe. Er moest nog een heel aantal deelnemers na mij dus het was lang spannend of niemand mijn tijd zou verbeteren. Het is echt fantastisch om hier te winnen. Wat het extra mooi maakt, is dat het de eerste internationale overwinning is voor mijn paard. Mijn week kan eigenlijk nu al niet meer stuk!”

Donderdagochtend gaat het programma van Outdoor Gelderland verder. In de ochtend wordt de 1.25m Harry’s Horse International Trading Prijs Small Tour en de BKC Prijs Big Tour verreden. In de middag staat de 1.40m Flanders Foal Auction Prijs op het programma. In de avond is het tijd voor de Dekstation de Havikerwaard Prijs over 1.45m hoogte.

De volledige uitslagen zijn hier te vinden.