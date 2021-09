1e Willem Sluiterprijs uitgereikt

Deel dit bericht

EIBERGEN / ACHTERHOEK – Zaterdag 18 september is de eerste Willen Sluiterprijs uitgereikt. Hans Keuper mocht de oprijs intvangst nemen. Hij was één van de tien genomineerden die aanwezig was in Oude Mattheuskerk in Eibergen. Hans heeft de prijs ontvangen omdat hij de Achterhoek op een positieve manier voor het voetlicht brengt.

De genomineerden waren:

De prijs, die is genoemd naar dichter en dominee Willem Sluiter (1627-1673), wordt één keer in de vijf jaar uitgereikt. Naast 5000 euro ontvangt de winnaar van de Willem Sluiter Prijs een door beeldhouwer Anton ter Braak vervaardigde penning waarop een beeld van het Achterhoekse landschap en een beeltenis van de dichter Willem Sluiter zijn te zien. Als randschrift zijn de bekende ‘achter-hoek’-regels gegraveerd.

Kijk hier de livestream