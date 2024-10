Bronzen Sieraden uit Eibergen Koninklijk Bezit

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

EIBERGEN – De bronzen sieraden die in het voorjaar zijn opgedoken en momenteel te bewonderen zijn in Museum De Scheper, lijken gedragen te zijn door een echte prinses. Dit blijkt uit aanvullend onderzoek van historicus prof. dr. Henk Rekken, die in de bibliotheek van Eibergen onderzoek heeft verricht.

“Na het doornemen van diverse historische en koninklijke boeken ontdekte ik in het boek De prinses op de erwt een afbeelding waarvan ik sterk vermoed dat de prinses de Eibergse bronzen sieraden draagt. De kleur en vorm komen overeen met de collectie die in het voorjaar werd gepresenteerd en die zeer waardevol blijkt te zijn,” aldus professor Rekken.

Professor Rekken is zeer tevreden met zijn ontdekking. Op donderdag 31 oktober om 10.00 uur zal hij zijn bevindingen toelichten tijdens een korte presentatie in de Bibliotheek in Eibergen. Deze ochtend, met de titel H@ck de geschiedenis, is bijzonder geschikt voor kinderen (van 8-14 jaar), hun ouders en andere geïnteresseerden die zich bezighouden met het thema ‘echt of nep’. Deelname is gratis.

