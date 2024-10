Twijfel je om je dakraam te vervangen? Lees deze 8 voordelen

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

Of je oude dakraam nu echt versleten is of dat je gewoon je woning wilt verbeteren, een nieuw dakraam heeft verschillende voordelen. Waarom is het een goed idee om je dakraam te vervangen? In dit artikel zetten we 8 belangrijke voordelen voor je op een rij.

1: Een nieuw dakraam is meestal veiliger

Je dakraam vervangen kan je woning veiliger maken. Nieuwe dakramen bevatten vaak veiligheidsglas. Daarmee is de kans op verwondingen veel kleiner als er een ongelukje gebeurt. Ook qua inbraakveiligheid scoren nieuwe dakramen een stuk beter, omdat ze betere sloten hebben.

2: Een slank kozijn geeft je meer daglicht

Lekker veel daglicht in huis laat de ruimte groter lijken. Bovendien draagt daglicht bij aan een fijn en energiek gevoel. Als je je dakraam vervangt, kun je kiezen voor een nieuw ontwerp met een slanker kozijn. Door het slanke kozijn heb je een groter glasoppervlak en komt er dus meer daglicht binnen.

3: Betere isolatie, lagere energierekening

Met een nieuw dakraam verbeter je de isolatie aanzienlijk. Zowel de beglazing als de kozijnen van nieuwe ramen isoleren beter. Zeker als je voor HR++ glas kiest. Dit is dubbelglas met een speciale coating die extra goed isoleert.

4: Minder last van omgevingslawaai

Door de goede isolatie van een nieuw dakraam heb je ook minder last van omgevingslawaai. Fijn als je wilt uitslapen terwijl je buren al vroeg aan de slag gaan in de tuin. Of als je juist vroeg naar bed wilt zonder last te hebben van buren die het laat maken.

5: Mogelijkheid om voor onderhoudsarm te kiezen

Als je je dakraam vervangt, kun je kiezen tussen hout of kunststof. Wil je zo min mogelijk onderhoud aan het raam? Ga dan voor kunststof. Zo hoef je nooit te schuren of verven. Af en toe even schoonmaken is genoeg. En kunststof gaat ook nog eens veel langer mee dan hout.

6: Makkelijker te bedienen

Nieuwe dakramen zijn vaak een stuk makkelijker te bedienen. Als je het helemaal makkelijk wilt hebben, kun je zelfs voor een dakraam met een afstandsbediening kiezen.

7: Waarde van je woning stijgt

Het vervangen van je ramen en de kozijnen kan voor een flinke waardestijging van je woning zorgen. Niet alleen omdat het er netter uitziet, maar ook omdat je de isolatie van je woning zo verbetert.

8: Simpelweg mooier

Ook niet onbelangrijk: een nieuw dakraam is simpelweg mooier. Zowel van binnen als van buiten. Het kan de uitstraling van je woning een stuk frisser maken.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.