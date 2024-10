Colette Gomez voltooit marathon en zamelt ruim €7.000 in voor de Hersenstichting

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

EIBERGEN – Triatlete Colette Gomez uit Eibergen heeft afgelopen weekend de marathon van Eindhoven met succes voltooid. Een bijzondere prestatie, zeker gezien het zware revalidatieproces dat ze heeft doorlopen na een ernstig ongeluk vorig jaar. Gomez blikt met een positief gevoel terug op deze belangrijke stap in haar herstel en zamelde meer dan €7.000 in voor de Hersenstichting.

Medisch wonder

In april vorig jaar raakte Gomez zwaargewond toen ze met haar racefiets frontaal op twee tegemoetkomende fietsers botste in een tunnel bij sportpark De Bijenkamp. Ze lag dagenlang in coma en verbleef in totaal zo’n twintig weken in het ziekenhuis. De triatlete wist zich door haar goede conditie echter wonderbaarlijk snel te herstellen. Haar behandelend arts noemde haar dan ook een “medisch wonder”. Gomez hervatte al snel na thuiskomst in september haar trainingen, maar had nog een lange weg te gaan.

Marathon als doel

Dit voorjaar besloot Gomez de marathon van Eindhoven te lopen om geld in te zamelen voor de Hersenstichting. “Na mijn eigen ervaring weet ik hoe belangrijk het is om goed voor je hersenen te zorgen. Ik ben goed hersteld en dat gun ik iedereen,” zei ze daarover. Afgelopen zondag liep ze de marathon in een tijd van 3 uur en 46 minuten, een knappe prestatie, zeker gezien haar herstelproces. Maar nog belangrijker: ze zamelde ruim €7.000 in voor de Hersenstichting. Daarnaast droeg de sportwinkel Woest, waar Gomez in het triatlonteam zit, nog eens ruim €1.000 bij aan de actie.

Toekomstgericht

Gomez kijkt met trots terug op haar marathon en de behaalde resultaten. “Ik heb hiermee een belangrijke periode in mijn leven kunnen afsluiten en richt me nu vooral op de toekomst,” aldus de triatlete.

Voor meer informatie of om te doneren, bezoek: www.voordehersenstichting.nl/fundraisers/colette-gomez.

