Grol 1 verliest derby tegen Varsseveld 1

GROENLO/VARSSEVELD – Afgelopen zondag, 20 oktober, speelde Grol thuis de derby tegen Varsseveld. Beide ploegen, die zich in de brede middenmoot van de 2e klasse F bevinden, wilden winnen om de aansluiting met de koplopers te behouden en afstand te nemen van de onderste regionen. De wedstrijd trok veel toeschouwers, en ook het sportcafé was goed gevuld tijdens de halfjaarlijkse Fancy Fair van de V.S.V.G. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd, en het spel speelde zich vooral af op het middenveld. Twee verdedigingsfouten van Grol in de tweede helft zorgden ervoor dat Varsseveld tweemaal kon scoren. Scheidsrechter Joran Mielard trok de meeste aandacht door maar liefst 9 gele kaarten en 2 rode kaarten uit te delen, en door het verplicht laten wisselen van de assistent-scheidsrechter van Varsseveld.

Ondanks de kaartenregen was de wedstrijd op het veld relatief sportief. De meeste frustraties en geluiden kwamen in de tweede helft van buiten het veld, voornamelijk van de supporters en geblesseerde spelers van Varsseveld, de assistent-scheidsrechter van Varsseveld en de trainers op de bank. De scheidsrechter uit Heteren duldde dit gedrag niet.

Grol begon de wedstrijd met Jordi Geelink als laatste man, die Max de Vries verving. De ploeg begon voortvarend en creëerde enkele kleine kansen. Zo kopte Luc Berentsen net naast, schoot Jose Carlos Gonzalez op de voeten van de Varsseveldse doelman, en ging een kopbal van Mark Hietland uit een corner net over. Grol had veel balbezit, terwijl Varsseveld zich voornamelijk terugtrok op eigen helft. Af en toe kwam Varsseveld eruit, wat hen de grootste kans van de eerste helft opleverde: Jannick Rougoor kreeg de kans om van dichtbij vrij in te koppen, maar doelman Nick Oude Luttikhuis bracht met een reflex redding, waardoor de ruststand 0-0 bleef.

In de tweede helft gebeurde er weinig op het veld. Grol probeerde wel kansen te creëren, maar slaagde hier niet in. De wedstrijd leek op een 0-0 gelijkspel af te stevenen, totdat twee verdedigingsfouten van Grol alsnog de doorslag gaven. Bij het eerste doelpunt werd de bal slecht weggewerkt, en op de rand van het strafschopgebied kon Nick Oude Luttikhuis de bal niet goed verwerken, waardoor Connor Scobie kon scoren. Ook bij het tweede doelpunt liet de Grol-verdediging steken vallen, en door opnieuw slecht uitverdedigen kwam de bal voor de voeten van Mick Wisselink, die de 0-2 binnenschoot. Varsseveld gaf de voorsprong niet meer weg. Buiten het veld liep de spanning op, wat leidde tot rode kaarten voor trainers Lars Krabbenborg en Frank Besselink, en het wegsturen van assistent-scheidsrechter William Assinck, allemaal vanwege kritiek op de arbitrage. Scheidsrechter Mielard maakte het zichzelf onnodig lastig.

Een teleurstellend resultaat voor Grol. Het voetbal moet de komende weken echt beter worden om aanspraak te maken op een hogere klassering in de 2e klasse F. Op zondag 27 oktober is Grol 1 vrij. De volgende competitiewedstrijd is op zondag 3 november tegen Union in Malden.

Programma

Zondag 3 november, 14.00 uur: Union – Grol

Zondag 10 november, 14.00 uur: VIOD – Grol

Dinsdag 12 november, 19.30 uur: Dieren – Grol (Achterhoek Cup)

Zondag 17 november, 14.30 uur: Grol – Quick 1888

Wedstrijdinformatie

Scoreverloop:

64e min. 0 – 1 Connor Scobie

85e min. 0 – 2 Mick Wisselink

Scheidsrechter: Joran Mielard uit Heteren

Geel:

Siebe Lantink en Kaj Riteco van Grol

5x geel voor spelers van Varsseveld

2x geel en rood voor trainer Lars Krabbenborg (Varsseveld)

Rood:

Frank Besselink (assistent-trainer Varsseveld)

Bijzonderheid:

William Assinck (assistent-scheidsrechter Varsseveld) moest gewisseld worden na commentaar op de leiding.

Opstelling Grol:

Nick Oude Luttikhuis, Kaj Riteco, Kjell Riteco (84. Max de Vries), Jose Carlos Gonzalez, Siebe Lantink (46. Mick Wissink), Mark Hietland, Luc Berentsen, Tiem Rots, Tycho Riteco, Jordi Geelink en Tyn Brockötter (60. Titus Hoffman).

Uitslagen 2F

Grol – Varsseveld 0 – 2

Westervoort – SDOUC 0 – 3

Quick 1888 – Jonge Kracht 1 – 2

VVG ’25 – Trekvogels 1 – 3

AZC – Union 1 – 0

WSV – RKZVC 2 – 0

VIOD – Voorwaarts 1 – 1

Stand 2F

VIOD 5 – 11 Jonge Kracht 5 – 10 SDOUC 5 – 10 WSV 5 – 10 Westervoort 5 – 9 Varsseveld 5 – 8 AZC 5 – 8 Union 5 – 7 Grol 5 – 7 Quick 1888 5 – 5 Trekvogels 5 – 4 RKZVC 5 – 4 Voorwaarts 5 – 2 VVG ’25 5 – 1

Bronnen: Foto's: Marcel Houwer

