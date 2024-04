Je eigen 3D-wereld maken in BIEBlab Berkelland

Ontdek het verleden van Groenlo Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto! Bekijk de collectie

BERKELLAND – Op woensdag 1 mei (Ruurlo) en woensdag 8 mei (Eibergen), om 15.00 uur, leer je in het BIEBlab je eigen 3D-wereld te maken. Het aanmelden gaat via de site (www.oostachterhoek.nl/bieblab) of in onze bibliotheken en de deelnamekosten bedragen € 2,50. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert BIEBlab speciaal voor kinderen uit groep 5 tot en met 8.

Maak en beleef je eigen 3D-wereld

Ervaar je zelfgemaakte 3D-wereld door een echte Virtual Reality Bril! In deze workshop ontwerp jij je eigen wereld via een computerprogramma. Maak jij een prachtige droomwereld of een interactief verhaal? Test het en bekijk het zelf.

Samenwerking Bibliotheek en ‘Culturije’

Twee keer per maand worden er in Ruurlo, Borculo/Eibergen en Lichtenvoorde activiteiten in het kader van BIEBlab georganiseerd. De ene keer verzorgt ‘Culturije’ het programma, de andere keer is de Bibliotheek Oost-Achterhoek verantwoordelijk voor de invulling van de dag.

