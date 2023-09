Jimmy Rosenberg opent seizoen jazz Eibergen

EIBERGEN – Op donderdag 21 september zal gitarist Jimmy Rosenberg het nieuwe seizoen van Jazz Eibergen in Het Muldershuis openen. Rosenberg heeft in diverse internationale locaties opgetreden, waaronder New York (Carnegie Hall) en Milaan.

Rosenberg, geboren in 1980, begon op 7-jarige leeftijd met gitaarspelen en bracht in 1995 zijn eerste album uit. In 2000 trad hij op in The Carnegie Hall. In 2007 werd er een film over zijn leven uitgebracht. In Eibergen zal hij worden begeleid door Faifie Rheinhardt op ritme-gitaar.

Het concert in Het Muldershuis begint om 20:30 uur. Vanwege beperkte capaciteit wordt aangeraden tickets tijdig aan te schaffen. Tickets zijn verkrijgbaar voor 17,50 euro en meer informatie en online ticketverkoop zijn beschikbaar op www.jazzeibergen.nl.

Jazz Eibergen organiseert maandelijks een jazz gerelateerd concert op iedere derde donderdag van de maand. Het volledige programma is te raadplegen op de website.

Dit bericht vervalt op zaterdag 23 september 2023 om 09:07. Daarna is het bericht op te zoeken in ons Archief.

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Super interessant! Dit wil je niet missen: Twitter

Facebook

WhatsApp

LinkedIn

E-mail