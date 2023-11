Kerstexpositie met Augmented Reality bij BIEBlab

EIBERGEN – Op woensdag 6 december 2023 in Ruurlo en woensdag 13 december in Eibergen, om 15.00 uur, wordt er in het BIEBlab een educatieve sessie georganiseerd waarbij deelnemers leren hoe ze een 3D-kerstexpositie kunnen creëren en deze vervolgens tot leven kunnen brengen via augmented reality. Aanmelden voor deze activiteit is mogelijk via de website (www.oostachterhoek.nl/bieblab) of bij een van onze bibliotheken, en de deelnamekosten bedragen € 2,50. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert het BIEBlab specifiek voor kinderen in groep 5 tot en met 8.

Augmented Reality Kerstexpositie

Tijdens deze workshop krijgen de deelnemers de kans om hun eigen 3D-kerstexpositie te creëren in de bibliotheek. In deze interactieve sessie kunnen ze op de iPad objecten, dieren en figuren selecteren die passen bij het kerstthema. Vervolgens worden deze geselecteerde elementen tot leven gebracht op de schappen en muren van de bibliotheek via het scherm van de iPad. Deelnemers krijgen de gelegenheid om hun creaties te testen en te bewonderen.

Samenwerking tussen de Bibliotheek en ‘Culturije’

BIEBlab organiseert tweemaal per maand diverse activiteiten in Ruurlo, Borculo/Eibergen en Lichtenvoorde. De programmering wordt afwisselend verzorgd door ‘Culturije’ en de Bibliotheek Oost-Achterhoek, en biedt kinderen uit de regio boeiende en educatieve ervaringen.

Bron(nen) & Afbeelding(en)