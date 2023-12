OBW C1 – HV Grol C1

GROENLO – Na een goede seizoenstart gaat het de laatste wedstrijden van de C1 van handbalvereniging Grol wat minder. Zondag was een mooie gelegenheid om daar tegen OBW verandering in te brengen. Zij staan derde in de competitie en HV Grol gedeeltelijk vierde, dus het belooft een spannende pot handbal te worden.

De wedstrijd gaat veelal gelijk op en dat resulteert in een ruststand van 7-7. In het begin van de tweede helft komt HV Grol 2 doelpunten voor te staan. Deze voorsprong wordt helaas snel weer teniet gedaan door de tegenstander uit Zevenaar. Uiteindelijk verliezen de meiden de wedstrijd in de laatste minuut, waar ze een goede kans laten liggen en de tegenstander wel scoort. De eindstand is 15-14 in het voordeel van OBW.

Volgende week zondag speelt de C1 tegen Pacelli, in Zieuwent.