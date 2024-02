Kunstcursussen in bibliotheek Eibergen

EIBERGEN – In februari starten er in de Bibliotheek Eibergen twee cursussen op het gebied van kunst. Kreggel & Kwiek organiseert de cursussen ‘Tekenen wat je ziet’ en ‘Kunst kijken en kletsen’ in samenwerking met de bibliotheek. Beide cursussen bestaan uit 10 bijeenkomsten en starten op dinsdag 20 februari, om 10.00 uur. De deelnamekosten voor beide cursussen zijn €125,00 en aanmelden kan bij kreggelkwiek@fitart.nl. Meer info: www.oostachterhoek.nl/kreggel

Tekenen wat je ziet

Tekenen is kijken en nog eens kijken. En met cursusleider Rob van Putten is er altijd wel wat te zien. Je hoeft geen tekenwonder te zijn om veel plezier te beleven aan deze workshops. Wist jij dat waarnemend tekenen heel gezond is, gelukkig maakt en dus eigenlijk heel Kreggel & Kwiek is?

Je traint aanwezig te zijn in het hier en nu. Je vergroot je aandachtspier. Je gaat je verwonderen over de kleine dingen en goed kijken versterkt je geheugen. Het gaat bij waarnemend tekenen dan ook niet om het eindproduct, maar om het doen, het plezier wat je hieraan beleeft en de positieve werking van het tekenen. En terwijl je tekent, zul je ontdekken wat een plezier en rust dit met zich meebrengt.

Kunst kijken en kletsen

Onze methode van kijken (Visual Thinking Strategy) richt zich niet op de kennis van kunst maar op de waarneming van de kijker en de persoonlijke invulling die daar bij hoort. Het is een heel effectieve, maar vooral ook leuke manier om kritisch en creatief denken te bevorderen. Voor iedereen ontzettend leuk en leerzaam om met elkaar te doen. Er is geen onderscheid tussen kenner en niet kenner.

Je ontdekt meer dan menig kunstkenner ooit op hetzelfde schilderij heeft gezien. En je hebt zin om de volgende met elkaar te onderzoeken. Kom kijken en nog eens kijken! We vullen elkaar aan en er kan – door een schilderij – zomaar een mooi gesprek ontstaan.

De bijeenkomsten staan onder leiding van Annemarie van Uden, beeldend kunstenaar.

