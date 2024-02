Sterke bezetting voor komende Olympia’s Tour

ACHTERHOEK – De organisatie van Olympia’s Tour heeft een sterk veld weten te contracteren voor de komende editie, die van 20 tot en met 24 maart wordt verreden. De pro continentale formatie TdT-Unibet is present en neemt het op tegen maar liefst negentien continentale formaties uit binnen- en buitenland en twee nationale selecties. Vier clubteams maken het deelnemersveld compleet.

Met TdT-Unibet is voor het eerst in jaren een proteam aanwezig in de oudste etappekoers van Nederland. De manschappen van Bas Tietema mogen stevige concurrentie verwachten uit binnen- en buitenland. Zo zijn met Lidl-Trek, Visma-Lease A Bike, Alpecin-Deceuninck, Lotto-Dstny, Decathlon AG La Mondiale, Uno-X en Tudor DT de opleidingsploegen aanwezig van teams die op het hoogste niveau acteren. Maar ook de Nederlandse continentale formaties Metec-Solarwatt, BEAT Cycling Club, Parkhotel Valkenburg, VolkerWessels en Diftar zullen hun mannetje staan in de Nederlandse etappekoers, waar je altijd alert moet zijn op het ontstaan van waaiers.

Ook Airtox-Carl Ras, Rad-Net Osswald, Rembe Pro Cyclingteam Sauerland, Team Coop, Trinity Racing, Lotto-KernHaus. Voltas – Tartu 2024 by CCN en de nationale teams van de USA en Luxemburg geven een internationaal tintje aan Olympia’s Tour dit jaar. In totaal zijn er teams uit tien verschillende landen present in de eerste Nederlandse etappekoers van 2024. Omdat de organisatie ook clubteams een kans wil bieden te ruiken aan het hoogste niveau zijn GIANT Store Assen – NWVG , Houttec Cycling Team, Sensa Kanjers voor Kanjers en WV West-Frisia ook uitgenodigd in de ronde.

Organisator Thijs Rondhuis van Courage Events is blij met de samenstelling van het deelnemersveld in deze prestigieuze etappekoers. ‘’Samen met hoofdsponsor Metec was ons doel Olympia’s Tour weer op de kaart te zetten en één blik op de startlijst zal straks voldoende zijn om te constateren dat we daarin geslaagd zijn. De grootste talenten ter wereld komen naar Nederland om te leren koersen in ons open landschap en zullen het daarbij op moeten nemen tegen sterke Nederlandse blokken. Er staat een veld dat aan elkaar gewaagd zal zijn en garant staat voor strijd.’’

