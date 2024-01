Leren programmeren in het BIEBlab

EIBERGEN – Op woensdag 7 februari (Ruurlo) en woensdag 14 februari (Eibergen), om 15.00 uur, leer je in het BIEBlab programmeren met de Micro:bit. Het aanmelden gaat via de site (www.oostachterhoek.nl/bieblab) of in onze bibliotheken en de deelnamekosten bedragen € 2,50. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert BIEBlab speciaal voor kinderen uit groep 5 tot en met 8.

Programmeren met de Micro:bit

De Micro:bit is een klein maar krachtig micro-computertje met verschillende sensoren voor het detecteren van beweging en temperatuur. In dit BIEBlab ga je met behulp van Scratch je Micro:bit programmeren om te reageren op bewegingen.

Samenwerking Bibliotheek en ‘Culturije’

Twee keer per maand worden er in Ruurlo, Borculo/Eibergen en Lichtenvoorde activiteiten in het kader van BIEBlab georganiseerd. De ene keer verzorgt ‘Culturije’ het programma, de andere keer is de Bibliotheek Oost-Achterhoek verantwoordelijk voor de invulling van de dag.

