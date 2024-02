ANBO-PCOB roept op, maak gebruik van Noodfonds Energie, nu het nog kan!

Mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen vanaf nu een beroep doen op het Noodfonds Energie. ANBO-PCOB roept alle senioren in Nederland op om gebruik te maken van het Noodfonds, als ze hiervoor in aanmerking komen. De aanvraagtijd is maar kort dus roept ANBO-PCOB op om meteen de aanvraag te doen. Mochten er leden zijn die het moeilijk vinden om dit digitaal te doen, dan kunnen ze uiteraard op hulp rekenen van de belangenvereniging.

Bij het Noodfonds Energie moet men eerst online een check doen, daarna kan de aanvraag digitaal worden ingevuld. Deze extra barrières kunnen ertoe leiden dat mensen die het hard nodig hebben afzien van de aanvraag. ANBO-PCOB directeur Anneke Sipkens: “Ook niet of minder digitaal vaardige mensen moeten in staat moeten worden gesteld hun zaken zelfstandig te regelen. Dat is bij deze regeling moeilijk, vandaar dat wij extra hulp kunnen bieden aan leden die het lastig vinden. En vergeet niet dat het al heel snel 31 maart is, dus begin meteen met de aanvraag!”

Noodfonds ook dit jaar nodig

Het Tijdelijk Noodfonds Energie gaat in 2024 voor de tweede keer open om huishoudens met een relatief laag inkomen en een hoge energierekening te helpen. Vorig jaar heeft ANBO-PCOB 400 leden kunnen helpen met de aanvraag. Het Noodfonds Energie is er voor huishoudens met een hoge energierekening (meer dan 8 tot 10% van uw bruto inkomen) en huishoudens die per maand een bruto inkomen hebben van maximaal €3.200 (alleenstaanden) of €4.480 (samenwonend). De aanvraag kan gedaan worden tot en met 31 maart 2024.

Wat is het Noodfonds Energie?

Het Noodfonds is een initiatief van Eneco, Essent, Greenchoice, Vattenfall, NSR (Nederlandse SchuldhulpRoute) en SchuldenlabNL. De Rijksoverheid ondersteunt het Noodfonds. Ook Shell Energy, BudgetThuis, ENGIE, Pure Energie en Clean Energy hebben een bijdrage aan het fonds gedaan.

Meer informatie is te vinden op www.anbo.nl/noodfonds