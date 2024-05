Nieuwe woonzorglocatie Het Berkelhuis viert opening met open huis

Ontdek het verleden van Groenlo Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto! Bekijk de collectie

EIBERGEN – Het Berkelhuis opent op vrijdag 17 mei officieel de deuren aan de Beukenlaan in Eibergen. De opening van de betaalbare, kleinschalige woonzorglocatie voor mensen met dementie wordt diezelfde dag gevierd met een open huis. Belangstellenden zijn tussen 13.30 en 16.00 uur welkom om een kijkje te nemen in het huis.

Het Berkelhuis is de nieuwe locatie van landelijke zorgorganisatie Dagelijks Leven, gespecialiseerd in 24-uurszorg voor mensen met dementie. “In kleinschalige setting”, vertelt Anita Rietman, locatiemanager van Het Berkelhuis. “We hebben 21 studio’s, met badkamer en keukenblokje, waarvan één speciaal voor een echtpaar. Elke bewoner kan zijn of haar studio inrichten met vertrouwde meubels en aankleding van thuis.”

Samen eten, televisiekijken of een spelletje spelen? Dat kan in één van de twee huiselijke woonkamers van het huis. In de activiteitenruimte organiseert de activiteitenbegeleider passende activiteiten. Anita: “Die zijn trouwens nooit verplicht, hoor. Wie zijn wij om te bepalen hoe onze bewoners hun dag indelen? Onze kok zorgt dagelijks voor een verse maaltijd. Sámen met de bewoners die het leuk vinden om te koken. Want meedoen in het dagelijkse leven, blijven doen wat je altijd al deed, dat is bij ons heel belangrijk.” De ruime tuin maakt het plaatje echt af, vervolgt de locatiemanager trots. “Ik kan niet wachten daar met de bewoners heerlijk in het zonnetje te zitten of een rondje te wandelen.”

Betaalbaar wonen met 24-uurszorg

Een nieuw huis met een ruime tuin, eigen kok en 24 uur per dag ondersteuning; het klinkt misschien prijzig. Maar dat is zeker niet het geval, wil Anita benadrukken. “Wonen in Het Berkelhuis is betaalbaar, ook met alleen AOW als inkomen.”

Open huis

Buurtbewoners en andere geïnteresseerden kunnen op vrijdag 17 mei een kijkje komen nemen in Het Berkelhuis. Tussen 13.30 en 16.00 uur is er open huis bij de woonzorglocatie aan de Beukenlaan 1 in Eibergen.

Bron(nen) & Afbeelding(en)