Toeristische sector kijkt positief het zomerseizoen tegemoet

ACHTERHOEK – Uit de voorjaarspeiling van Achterhoek Toerisme onder campings, hotels en bungalowparken in de Achterhoek blijkt dat de meerderheid tevreden is over de eerste maanden van 2024 en positieve verwachtingen heeft voor Hemelvaart, Pinksteren en de zomer van 2024

Natte start van het seizoen

Ruim de helft van de ondervraagde verblijfsrecreatieve bedrijven is tevreden of zeer tevreden over de eerste maanden van het jaar of het kampeerseizoen tot nu toe. Toch heeft het natte en koude weer van de afgelopen tijd wel parten gespeeld. Op sommige campings waren bijvoorbeeld niet alle kampeerplekken beschikbaar vanwege drassig terrein. Ook viel de horeca-omzet op een aantal bedrijven wat tegen met het uitblijven van goed terrasweer.

Positief over Hemelvaart, Pinksteren en zomervakantie

De verwachtingen voor Hemelvaart, Pinksteren en de zomervakantie zijn over het algemeen positief. Veel campings en hotels zijn al volgeboekt voor Hemelvaart en Pinksteren en ook de boekingen voor de zomervakantie stromen al binnen. De overgrote meerderheid van de ondernemers verwacht voor dit jaar een vergelijkbaar aantal gasten ten opzichte 2023 en 1/5 verwacht zelfs meer gasten dan in 2023. Al merkt de sector wel dat de consument steeds later boekt en de weersvoorspellingen afwacht. “Ondanks de natte start van het seizoen, zijn de vooruitzichten voor de rest van het seizoen positief en dat is volledig in lijn met de cijfers over de afgelopen jaren”, aldus Manuel Hezeman, Directeur Achterhoek Toerisme.

Voorjaarscampagne

Hezeman: “De uitkomsten van de peiling sluiten ook aan bij de positieve resultaten die we met een voorjaarscampagne in zowel Nederland als Duitsland behaalden. Dit zien we terug in het website bezoek en de aanvraag van brochures”. De voorjaarscampagne bestond uit een online campagne, meerdere radioreclames en samenwerkingen met onder meer ToerActief, Kampeer Kampioen en Benerwegvan.nl en het Duitse Outdoor Welten. Ook is er ingezet op de Vlaamse markt met onder meer uitingen in Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg.

