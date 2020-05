Openluchttheater schenkt Berkelland oefenruimte

EIBERGEN – Verenigingen en instellingen in Berkelland kunnen gratis gebruik maken van de faciliteiten van Openluchttheater Eibergen. Het beschikbaar stellen van oefenruimte is bedoeld voor non-profit organisaties, die niet uit de voeten kunnen met de 1.50 meter afstand beperking. “Op deze manier proberen wij, indirect toch iets terug te doen richting onze donateurs, hun kinderen en Berkelland in brede zin”, aldus het bestuur.

Non-profit instellingen kunnen gebruik maken van het overdekte podium in de koepel, swingplein en tribunes. De toiletvoorziening blijft vanwege de corona-regelgeving gesloten. Het openluchttheater beschikt over ruime parkeervoorzieningen, een breed toegangshek en meerdere zijingangen. “Op die manier kan redelijk eenvoudig voldoende afstand worden bewaard.” De gemeente Berkelland is enthousiast over het initiatief.

Buitengewoon Podium

Het openluchttheater mag tot tenminste 1 juli zelf geen publieke optredens organiseren. Als alternatief is er het ‘Buitengewoon Podium’ opgezet. Solo-artiesten, zowel professioneel als amateur, doen in het theater een korte performance die vervolgens wordt gedeeld op social media. Voice of Holland finaliste Emma Boertien was zondag de 18e bijdrage die werd gepost. “Wij blijven hier de komende tijd mee door gaan.”

Non-profit organisaties die interesse hebben om het theater te gebruiken als oefenruimte kunnen een mail sturen naar algemenezaken@openluchttheatereibergen.nl. In overleg wordt gekeken naar de haalbaarheid en exacte invulling.

