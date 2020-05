Pop-up glamping in de Achterhoek

EIBERGEN – Nadat Covid-19 ons land trof op vele manieren, zagen vooral de ondernemers uit de festivalindustrie in dat hun wereld er voorlopig heel anders uit zou gaan zien. Met dit in het vooruitzicht ontstond het idee van pop-up glamping ‘For-rest Glamp’. Verschillende festivalsuites, tipi’s, yurts die normaal op festivals als Tomorrowland en Lowlands staan, kijken deze zomer uit op de weilanden van de Achterhoek.

De Achterhoekse ondernemers Michael Wedel en Jeroen Schreurs tot de conclusie dat hun zomer niet zal lopen als gepland. Zo zag Wedel een volle evenementenzomer wegvallen en ook Schreurs had dit jaar 12 festivals gepland staan.

Maar bij de pakken neer gaan zitten was voor deze creatieve ondernemers geen optie. Samen met een groep mensen om hen heen kwamen ze tot het plan om met al hun expertise in te springen op de plotselinge marktvraag om massaal in Nederland op vakantie te gaan. Maar dan net even wat anders.

De naam van deze ‘Pop-up glamping’ is For-rest Glamp, waarbij vier R’en centraal staan: Rust, Ruimte, Roots en Ritme. Wedel en Schreurs richten zich met deze locatie niet op gezinnen, ‘daar zijn immers al genoeg campings voor te vinden’. ‘Wij willen vooral de wereldreiziger een goed alternatief bieden; gaan ontdekken in eigen land!’

Te midden van de bosrijke omgeving van Eibergen besloten ze om een soort van natuurhotel te realiseren, met glamping accommodaties, die vorig jaar nog op de grootste festivals van Europa stonden. Met toegang tot privé sanitair en een eigen terras.

Middels een ontbijt samengesteld uit streekproducten, eten vanuit foodtrucks en de mogelijkheid om zelf een vleesje of vegaburger te braaien in de BBQ-zone, zal de glampinggast het aan niets ontbreken.

Tevens zijn er vele activiteiten bedacht zoals een tour met de stoere Achterhoekse ‘Brekr’, een innovatieve duurzame brommer. Of je maakt een picknicktour met één van de terreinwagens die vorig jaar nog op alle festivalterreinen reden. Ideeën voor activiteiten zijn er voldoende en daar worden ook vooral lokale ondernemers bij aangehaakt. ‘Denk aan een schilderworkshop bij de vijver of yoga bij de ondergaande zon.’

Wanneer de overheid het toelaat, kunnen de vakantiegangers straks ook een privé wellness boeken met een hottub en barrel sauna. Uiteraard geheel volgens de laatste vereisten van het RIVM.

For-rest Glamp Eibergen heeft 40 glamping accommodaties en een ‘Nomadenweide’ voor kampeerders. De accommodaties zijn nu te boeken vanaf het eerste weekend van juni en de nomadenweide met gedeeld sanitair is vanaf 1 juli geopend.

