The Preacher Men te gast bij Jazz Eibergen

EIBERGEN – Een scheurende saxofoon en een diep groovend Hammond orgel. Stilzitten is bijna niet mogelijk bij het concert dat The Preacher Men donderdag 18 januari geeft bij Jazz Eibergen in Het Muldershuis.

Winnaar van de Edison Publieksprijs voor hun album Blue en na een jaar sabbatical tijdens corona is The Preacher Men weer helemaal terug. Met Efraïm Trujillo (saxen), Rob Mostert (Hammond B3 Organ) en Chris Strik op drums.

Het concert begint om 20:30 uur en een ticket kost 17,50 euro. De jazzhap als voorafje is al helemaal volgeboekt. Er is nog wel een beperkt aantal concerttickets te koop. Donderdag 15 februari is The Voice finaliste Emma Annelie met haar band te gast bij Jazz Eibergen, 21 maart Mosquito Jazz en 18 april Zosja El Rhazi met een ode aan Joni Mitchell. Het seizoen tot de zomerstop wordt 16 mei afgesloten door het kwartet van Ben van den Dungen.

Voor alle info en online tickets: www.jazzeibergen.nl .

Bron(nen) & Afbeelding(en)