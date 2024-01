Bastion’95 verrast vrijwilligers Dierenpark De Halve Maan met donatie

GROENLO – Zaterdagochtend werden de vrijwilligers van Dierenpark De Halve Maan aangenaam verrast door een cheque-overhandiging van Bewonersvereniging Bastion ’95. Deze vereniging, gevestigd aan de Beltrumsestraat in Groenlo en voortgekomen uit een voormalige huurdersvereniging, speelt een actieve rol in de ondersteuning en verfraaiing van wijken in Groenlo. Naast hun traditionele rol als bemiddelaar tussen huurders en lokale woonautoriteiten, beheert de vereniging ook een fonds voor wijkverfraaiing. Dit fonds, oorspronkelijk bedoeld voor verbeteringen in de wijk, wordt nu ingezet ter ondersteuning van projecten die een positieve bijdrage leveren aan de gemeenschap, vooral die geleid worden door vrijwilligersgroepen.

In december 2023 overhandigde Jan Janssen van Bastion ’95 al een cheque aan het Vincentiusvereniging in Groenlo ter ondersteuning van hun voedselkastenproject. Zaterdagochtend vond de overhandiging van een cheque ter waarde van 500 euro plaats aan de vrijwilligers van Dierenpark De Halve Maan. Deze overhandiging gebeurde tijdens de koffiepauze van de vrijwilligers, die zich maandelijks inzetten voor het onderhoud van het dierenpark. Arnoud Bleumink nam de cheque in ontvangst.

