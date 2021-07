Wieler- en skeelerclub steekt zichzelf in nieuw jasje

Deel dit bericht













EIBERGEN – Wieler- en skeelerclub De Stofwolk heeft zichzelf in een nieuw jasje gestoken. Met de komst van de nieuwe hoofdsponsor Woest Sport heeft de club een kleine metamorfose doorgemaakt. Het traditionele groen-geel heeft namelijk ruim baan gemaakt voor een totaal nieuwe look. “Al met al ziet het er enorm verfrissend uit”, zegt voorzitter Hugo Hagemeijer. “We zijn hier erg blij mee.”

En er is voor De Stofwolk nog meer goed nieuws: dankzij de coronaversoepelingen is niet alleen de Zomeravondcompetitie intussen weer van start gegaan, maar staan ook de eerste evenementen weer op de wielerkalender.

Gepresenteerd

Afgelopen week is de nieuwe wielerkleding gepresenteerd. Het is in de eerste plaats een strak en opvallend ontwerp geworden. Voorzitter Hagemeijer: “Een vormgever heeft zich hier vol overgave op gestort. Het resultaat mag er zijn. Wat looks betreft, wijkt het namelijk totaal af van wat je bij wielerkleding traditioneel vaak ziet. En ook opvallend: heren en dames hebben hun eigen kleding. Die niet alleen wat pasvorm betreft afwijkt, maar ook qua kleur. Blauw voor heren, roze voor dames. Al mag een ieder uiteraard dragen wat hij of zij graag wil.”

Volgens Hagemeijer is er het afgelopen half jaar al een fraaie samenwerking ontstaan tussen De Stofwolk en Woest Sport, een winkel op het Borculose industrieterrein die gespecialiseerd is in de wieler-, hardloop- en triatlonsport. “Sponsors zijn erg belangrijk voor een club als de onze. En met Woest Sport als hoofdsponsor zitten we voor de komende vijf jaar goed.”

Evenementen

Gedurende het coronatijdperk gingen de wielrenners en skeeleraars veelal individueel of in duo’s op pad. Maar intussen zijn de groepstrainingen weer hervat. En ook voor de Zomeravondcompetitie is het startschot weer gevallen. Tijdens deze reeks trainingswedstrijden op de dinsdagavond mogen ook niet-leden mee fietsen. “Het is een mooie manier om op een laagdrempelige manier kennis te maken met het rijden van wedstrijden.”

Maar vooral zijn ze bij De Stofwolk blij dat door de coronaversoepelingen ook de eerste evenementen weer in de agenda prijken. “Zoals de Ronde van Neede in augustus en de KCC Euregio Gravelride in september. En ook ons sportcomplex – inclusief het clubgebouw – hebben we weer mogen openstellen. Ook voor publiek. Kortom, er is weer volop actie en de moraal is goed.”