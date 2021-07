Bestuur Grol bedankt haar vrijwilligers

Deel dit bericht













GROENLO – Het Algemeen Bestuur Grol heeft zaterdag haar ruim 350 vrijwilligers bedankt met een levensmiddelpakket. Dit omdat Grol het seizoen zeer goed is doorgekomen.

“Ondanks de beperkende Covid maatregelen is er toch nog heel veel gebeurd. Trainingen en onderlinge wedstrijden bij de jeugd en senioren, uitbrengen clubbladen, nieuwe trainingspakken jeugd, diverse werkzaamheden aan en projecten op de accommodatie, activiteiten door jeugdteams, opstart projectgroep Zo Groen Als Grol, nieuwe sponsoren, voorbereidingen nieuwe seizoen, digitale sponsoravond, om maar een deel te noemen”. Dit alles is mogelijk gemaakt door in totaal maar liefst 350 enthousiaste en betrokken vrijwilligers.