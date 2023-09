Wielerclub De Stofwolk trots op drie nationaal kampioenen

EIBERGEN – Ze zijn in al die decennia toch wel aardig wat gewend, maar drie nationaal kampioenen tegelijk dat is zelfs voor wielervereniging De Stofwolk in Eibergen even wennen. “En wat vooral mooi is”, zegt voorzitter Hugo Hagemeijer, “het zijn allen jonge coureurs. Wel zo prettig met het oog op de toekomst.”

De Stofwolk heeft in de loop der jaren meerdere nationaal kampioenen voortgebracht. “Zo werd Tristan Hoffman werd in zijn allereerste jaar als professioneel meteen Nederlands kampioen op de weg en Loes Gunnewijk werd zowel in tijdrijden als op de weg nationaal kampioen. Joop Ribbers werd ooit wereldkampioen bij de masters en Bonnie Leemreize nationaal kampioen veldrijden. Maar dat onze club vier kampioenen tegelijk voortbrengt, is toch wel heel erg bijzonder”, aldus Hugo Hagemeijer.

Daarbij gaat het om Pepijn Reinderink uit Ruurlo bij de beloften, Ryan Gal uit Neede werd kampioen tijdrijden in de categorie junioren en Puck Langenbarg uit Ruurlo zegevierde op de weg bij de junior dames.

Veteraan

Opvallend ook is de prestatie van veteraan Fred de Kinkelder. Hij loopt al een eeuwigheid mee in het wereldje. Niet alleen als wielrenner, maar ook als assistent-ploegleider bij de ooit zo vermaarde formatie Koga Miyata. Vanuit deze amateurploeg maakten vervolgens heel wat coureurs door naar de profs om vervolgens daar naam te maken, onder wie Jeroen Blijlevens, Servais Knaven en Groenloër Tristan Hoffman. Groenloër Fred de Kinkelder won tijdens het NK zilver in de categorie masters 70+.

‘Ongelofelijk trots’

“Als vereniging zijn we ongelofelijk trots dat tijdens de nationale kampioenschappen vier van onze leden op het podium hebben gestaan. Hoewel de drie kampioenen voor andere grote ploegen rijden, zijn ze hun carrière niet alleen bij De Stofwolk begonnen maar zijn ze tot op de dag van vandaag nog altijd lid.”

Voor De Stofwolk reden het viertal in het zonnetje te zetten. “We hebben ze een rood-wit-blauw shirt uitgereikt. Namens onze vereniging en met de naam van Woest Sport uit Borculo, sinds een aantal jaren onze hoofdsponsor. Want dat we ineens zo’n gouden lichting hebben, is toch wel heel erg bijzonder en iets om bij stil te staan.”

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Super interessant! Dit wil je niet missen: Twitter

Facebook

WhatsApp

LinkedIn

E-mail