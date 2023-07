Tesfu en de Vries verdedigen titel op Kramp Run

VARSSEVELD – De winnaars van vorig jaar, Filmon Tesfu en Vera de Vries, keren op zaterdag 9 september terug naar Varsseveld om hun titel te verdedigen tijdens de 11e editie van de Kramp Run.

Met de 14-minutengrens in zicht lijkt een tijd onder de 14 minuten op de 5 kilometer mogelijk in het centrum van Varsseveld. Filmon Tesfu behaalde vorig jaar de overwinning in de TopRun, het laatste onderdeel van de Kramp Run, met een snelle tijd van 14:01 minuten. Na een spannende strijd met Yorben Ruiter van Running Team Liemers verbeterde de atleet uit Den Helder het parcoursrecord met zestien seconden. Tesfu heeft zijn vorm dit jaar al bewezen met een tijd van 1:02.58 op de halve marathon van Venlo en het behalen van brons op het NK 10.000 meter.

Terugkijkend op de vorige editie zegt Tesfu: “Het was een mooie strijd vorig jaar. Ik hoop op een tijd onder de 14 minuten tijdens de Kramp Run.” Ook hebben twee Marokkaanse atleten aangegeven te willen deelnemen op zaterdag 9 september. Meer atleten voor de Ducona Pet Packaging TopRun, waarin dit jaar mannen en vrouwen gelijktijdig starten, worden later deze maand bevestigd. Tijdens de TopRun vindt ook het Achterhoeks Kampioenschap 5 kilometer plaats.

De winnares van de vorige editie, de 21-jarige Vera de Vries, kijkt eveneens uit naar de 11e editie van de Kramp Run. “Ik heb de Kramp Run nu al een aantal keer gedaan. Het voelt als lopen op een soort racebaan, maar dan in een dorpseditie,” verwijst ze naar de vijf rondes van een kilometer die de toplopers jaarlijks moeten afleggen in Varsseveld. “De sfeer is er altijd heel goed en er staan veel mensen aan de kant. Dat helpt ontzettend tijdens de race. Door de vijf rondes krijg je een soort racebaaneffect. Daarnaast is het goed te volgen voor supporters en is het altijd uitstekend georganiseerd.” De Vries, die traint op Papendal bij Loopland Gelderland, behaalde vorig jaar een tijd van 16:39 minuten. Het parcoursrecord bij de vrouwen, dat op naam staat van Jasmijn Lau (2019), staat scherp met 15:52 minuten. De Vries zegt: “Natuurlijk zou ik graag weer willen winnen, maar je weet nooit welke concurrenten er aan de start staan.” Ze voegt eraan toe: “Het blijft een van mijn favoriete weglopen. Als ik dit jaar gezond aan de start sta en alles geef, dan ben ik tevreden. Ik wil gewoon lekker racen en genieten van de mensen en het parcours.”

De Kramp Run Varsseveld begint op zaterdag 9 september met de KidsRun (1 kilometer) en JeugdRun (2 kilometer). Deelname aan deze runs is gratis. Daarna volgt de FrameRun, waarin atleten met een beperking rondes rond de kerk in Varsseveld afleggen. Het populairste onderdeel van het evenement is elk jaar de Business- en RecreantenRun van 5 kilometer, die door de hallen van Svedex en Kramp loopt. Atleten die onder de 17 minuten (mannen) of 21 minuten (vrouwen) lopen op de 5 kilometer kunnen zich aanmelden voor de Ducona PET Packaging TopRun via toprun@kramprunvarsseveld.nl.

De Kramp Run is een samenwerking tussen Kramp, de atletiekverenigingen AVA ’70, Atletico ’73 en ARGO Atletiek, en de stichting Kanjers voor Kanjers. Voor meer informatie en inschrijvingen kun je terecht op www.kramprunvarsseveld.nl.