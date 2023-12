Woest Oliebollenloop op wielerparcours Stofwolk

EIBERGEN – Het parcours leent zich voor snelle tijden, maar daar is het de organisatie van de Woest Oliebollenloop niet om te doen. “We willen het jaar gewoon op een sportieve manier afsluiten.” Zaterdag 30 december wordt de tweede editie gehouden van deze loop gehouden. Bedoeld voor jong en oud en voor zowel getrainde amateur als recreant.

Ondanks het belabberde weer maakte de Woest Oliebollenloop vorig jaar een goed debuut. Reden dat het evenement dit jaar opnieuw wordt gehouden. “Al hopen we dit jaar natuurlijk wel op beter weer”, zegt Anne Ruumpol-Oltvoort.

Veilig

De Oliebollenloop wordt gehouden op het parcours van wielervereniging De Stofwolk, op sportpark De Bijenkamp om precies te zijn. “Een loop op een wielerparcours? Dat is niet helemaal toeval”, aldus Anne Ruumpol-Oltvoort, ‘want Woest Sport is hoofdsponsor van deze wielerclub.” De wielerbaan biedt meerdere voordelen. “Een afgesloten parcours is wel zo veilig en er is bovendien verlichting.”

Meerdere runs

Er zijn meerdere runs: om 19.00 uur is er een kidsrun van 800 meter en om 19.30 uur valt het startschot voor de vijf Engelse mijlen.

“Deelnemen is belangrijker dan het resultaat. Zoals gezegd: we willen gewoon lekker sportief bezig zijn, ter afsluiting van het jaar. En voor iedereen is er na de finish een oliebol van bakkerij Ten Broeke uit Lochem. En het mag dan een laagdrempelig loopevenement zijn, er is wel degelijk professionele tijdwaarneming”, aldus Anne Ruumpol-Oltvoort.

Deelname aan de kidsrun is gratis, de vijf Engelse mijlen vijf euro.

Voor meer informatie: https://www.woest-sport.nl/oliebollenloop, inschrijven vooraf kan via https://inschrijven.nl/form/2023123050832-nl.

