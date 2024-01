Ontdek Groenlo met de vernieuwde dagje Groenlo app

GROENLO – De vernieuwde Dagje Groenlo app, gecreëerd door Groepsuitjes Groenlo, is nu breder beschikbaar dan ooit tevoren. “Hoewel de app eigenlijk al twee jaar bestaat, was hij eerst uitsluitend te verkrijgen door aankoop via onze speciale webshop,” vertelt Erik Mentink van Groenlo Vestingstad Promotion/Groepsuitjes Groenlo.

Ontwikkeld tijdens de coronaperiode, toen het ontvangen van groepen in Groenlo bijna twee jaar niet mogelijk was, biedt de app een rijke Vesting Wandeling door Groenlo. “Ik wilde iets creëren waarin alles zit: muziek, zoals carnavalsschlagers, (drone)filmpjes, en teksten om te lezen in het Nederlands, Duits, en dialect,” legt Mentink uit. De dronefilmpjes, gemaakt door Paul van Druten, zijn een visueel hoogtepunt. Voor de gesproken teksten werd Arno Klein Goldewijk benaderd, en met medewerking van de ZSOM zijn deze teksten ingesproken door hem. De dialectteksten, gemaakt door Henri Walterbos en ingesproken door hemzelf en Joost Frank, zijn in de studio van de ZSOM opgenomen en bevatten een rijke schat aan Grolse woorden, waardoor het Grolse dialect levend blijft.

Maar er is meer in de app te ontdekken. Alle 67 gelegde stolperstenen en de muurgedichten in Groenlo zijn opgenomen in de Vesting Wandeling. Met bijna 100 hotspots biedt de app zowel voor Grollenaren als toeristen een fascinerende tocht. “Als je bij een plek komt waarover een carnavalsschlager is geschreven, kun je die ook beluisteren. De Dagje Groenlo app maakt elke Vesting Wandeling uniek,” voegt Mentink toe. “We lopen hiermee echt voorop.” In 2023 vierde Groenlo Vestingstad Promotion/Groepsuitjes haar 15-jarig bestaan, en deze GRATIS app is hun cadeau aan iedereen die meer wil weten over Groenlo en haar rijke geschiedenis.

Onlangs zijn alle items in de app bijgewerkt, en er is zelfs een leuke kinderspeurtocht toegevoegd voor de jongere ontdekkers.

De Dagje Groenlo app is gratis te downloaden in de Play Store en de Apple Store en biedt een unieke manier om de historie en cultuur van Groenlo te beleven.

