Zosja El Rhazi brengt eerbetoon aan Joni Mitchell 

EIBERGEN- Zangeres Zosja El Rhazi geeft donderdag 18 april een concert bij Jazz Eibergen in De Oude Mattheüs kerk. El Rhazi, met Marokkaanse en Tsjechische roots brengt in Eibergen met haar band, Nomads in Jazz, een eertoon aan singer songwriter Joni Mitchell.

In 2002 was El Rhazi finaliste in het bekende programma Idols en gaf zij vier uitverkochte concerten in Ahoy. De zangeres voltooide cum laude haar opleiding aan het Conservatorium Amsterdam. Naast haar muzikale loopbaan is El Rhazi hoofddocent bij het ArtEZ Conservatorium.

In Eibergen worden tal van bekende songs en genres van Joni Mitchell met een eigen touch uitgevoerd. Haar band, Nomads in Jazz, bestaat uit Carlo Banning (sax), Jonas Kroese (drums), Martijn Hak (piano) en Pieter Althuis op contrabas. El Rhazi en de Nomads in Jazz spelen in Eibergen ook enkele andere nummers, geïnspireerd op onder meer Wayne Shorter en Herbie Hancock.

Het concert begint om 20:30 uur en een ticket kost 17,50. Het is ook mogelijk om vooraf om tussen 18:30 en 20:00 uur een jazzhap te eten bij restaurant De Klok, vijftig meter verderop. Dit arrangement kost 35 euro. Voor alle ins en outs en online tickets: www.jazzeibergen.nl

