100 km Mountainbike Tocht in de Achterhoek!

LICHTENVOORDE – “De ultieme Achterhoekse uitdaging voor de Diehard MTB-er en “Nooit dezelfde route“. Dit zijn de 2 belangrijke uitgangspunten voor ‘’Achterhoeks Argste 100 km MTB Marathon’’ op zondag 21 april vanuit startplaats Lichtenvoorde.

“Je moet wel een beetje gek zijn en van een uitdaging houden, om dit leuk te vinden, dit geld niet alleen voor de deelnemers maar ook voor de organisatie’’, aldus Luc Wolterink (30), Joost Eggink (60) en Tonnie Klein Nijenhuis (70) van de Toertochtcommissie van WTC Keitrappers.

“Die onverwoestbare glimlach onder de moegestreden gezichten van de deelnemers aan de finish, daar doe je het allemaal voor”. Samen met ruim 40 vrijwilligers zorgen zij voor de route, catering en alle andere werkzaamheden om een aantrekkelijke uitdagende tocht aan te bieden voor de deelnemers.

Na in 2023 een voorzichtige start te hebben gemaakt om naast de 65-50 en 35 km routes ook een route van 100 km aan te bieden dit jaar dus de 2de editie van ‘’Achterhoeks Argste”. De route bevat in ieder geval minder slootkanten dan in 2023 en zal volledig worden uitgepijld.

In 2023 moest door een drugs afvaldumping in de Vennebulten de route 1 dag voor de tocht nog worden omgelegd. Samen met een nachtje regen zorgde dit door de verzadigde ondergrond voor een pittige tocht.

De route van deze monstertocht wordt een afwisselende mix van zandwegen, doorsteken over privéterrein, bospaden, singletracks en delen van de MTB-Routes van Varsseveld, Aalten, Winterswijk en de nieuwe route van Lichtenvoorde.

Naast de 100 km route worden er ook dit jaar weer routes aangeboden van 35-50 en 65 km.

Fietser die liever met de Racefiets gaan kunnen deelnemen aan de Wegtourtocht met routes van 85 en 110 km.

Fietssport – Achterhoeks Argste MTB Marathon, zondag 21 april 2024

Fietssport – MTB BouwXpert Vennebultentocht 2024, zondag 21 april 2024

Fietssport – BouwXpert Racetoertocht 2024, zondag 21 april 2024

