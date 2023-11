9e Nieuwjaarsvolleybaltoernooi door VV Grol

GROENLO – VV Grol organiseert het 9e Nieuwjaarsvolleybaltoernooi op zaterdag 6 januari 2024. Het evenement vindt plaats in Sportpark Den Elshof, Groenlo.

Teams moeten zich aanmelden om 13:00 uur, waarna de wedstrijden om 13:30 uur beginnen. De prijsuitreiking is gepland voor 18:00 uur. De kosten voor inschrijving bedragen €20,- per team.

Inschrijving voor het toernooi is mogelijk tot 1 december via de website vv Grol. Voor verdere inlichtingen kan contact worden opgenomen via e-mail op het adres n.huisman@kpnmail.nl.