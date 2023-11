Turnsters DOG Baak beginnen seizoen voortreffelijk

BAAK – Op de zaterdagen 11 en 25 november hebben de turnsters van DOG Baak een opmerkelijke start gemaakt in het nieuwe turnseizoen. Dit seizoen werd ingeluid met evenementen in Winterswijk en Doetinchem, waar de atleten van DOG Baak indrukwekkende prestaties leverden.

Op 11 november reisden turnsters Ilse en Calijn af naar Winterswijk. Ondanks de afwezigheid van hun teamgenoot Silke, die wegens ziekte moest afzeggen, toonden zij een stabiele prestatie in een competitief deelnemersveld. Calijn veroverde de 13e plaats, terwijl Ilse de 21e plaats behaalde.

De tweede competitiedag, 25 november, zag een grotere deelname met 23 turnsters van DOG Baak in Doetinchem. In de eerste en tweede wedstrijdronde lieten de middenbouw turnsters hun vaardigheden zien. Het team, bestaande uit Evi, Tess, Saar, en drie turnsters van RGV Ruurlo, won overtuigend de eerste plaats. De tweede ronde, met Floor, Saar, Sofie, Linge, en Lize, leverde een bewonderenswaardige tweede plaats op. Maud, die door een gebroken duim niet kon deelnemen, was aanwezig ter ondersteuning.

In de derde ronde, uitkomend in supplement F, leverden de turnsters Diede, Bente, Isis en Kim een keurige prestatie, resulterend in een vierde plaats als team.

De vierde ronde werd gedomineerd door de turnsters in supplement G, waaronder Lise, Lot, Nova, Suus, Noa, Minke, Jitske, Elize, Emme, Dewi en Marit. Beide teams slaagden erin een gouden medaille te veroveren, met enkele atleten die zelfs een tweede medaille ontvingen in het individuele klassement.

Dit bericht wordt vanaf dinsdag 23 januari 2024 aangemerkt met Archief'.

Bron(nen) & Afbeelding(en)