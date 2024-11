Gelderland telt bijna verdubbeling zwaarbelaste mantelzorgers

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

Gelderland ziet een sterke stijging in het aantal zwaarbelaste mantelzorgers, met een toename van 93,6% over de afgelopen tien jaar. Momenteel geven zo’n 40 duizend mantelzorgers in de provincie aan zich zwaar tot overbelast te voelen, zo blijkt uit onderzoek van Independer op basis van CBS- en RIVM-data.

In Nederland ervaren in totaal 308.992 mantelzorgers zware tot overbelasting, waarvan 39.292 in Gelderland. Vaak is het lastig voor mantelzorgers om intensieve zorg voor een naaste te combineren met werk en andere verantwoordelijkheden. In Gelderland is de toename van zwaarbelaste mantelzorgers aanzienlijk hoger dan het landelijke gemiddelde van 52,7%.

Gemeentelijke verschillen

Binnen Gelderland zijn er grote verschillen: Winterswijk kent een stijging van 350%, terwijl gemeenten als Voorst en Scherpenzeel juist een daling laten zien. Culemborg heeft de meeste zwaarbelaste mantelzorgers, waar 27,3% van de mantelzorgers overbelasting ervaart. Arnhem, Nijmegen en Rheden volgen met percentages rond de 25%.

Meer informatie over het onderzoek lees je op: https://www.independer.nl/ zorgverzekering/info/ onderzoek/overbelasting- mantelzorgers

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.