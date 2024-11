Grol JO11-1JM opent tweede deel van najaarscompetitie met klinkende overwinning

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

GROENLO – Grol JO11-1JM is sterk gestart aan het tweede deel van de najaarscompetitie met een overtuigende 6-2 overwinning op Avanti W JO11-1JM. De wedstrijd begon om 10:00 uur op het hoofdveld van Grol en de thuisploeg zette meteen de toon.

Sterke start van Grol

Vanaf de aftrap zette Grol de tegenstander onder druk met uitstekend balspel. Al na drie minuten opende Scot de score met een doelpunt na een goed opgezette aanval. Avanti had in de beginfase geen antwoord en werd teruggedrongen op de eigen helft. Ondanks kansen bleef de voorsprong dankzij sterk keeperswerk van de doelman van Avanti beperkt. In de 14e minuut was het wederom raak: Scot scoorde zijn tweede na een mooie steekpass van Huub, waarmee de stand op 2-0 kwam.

Avanti komt terug

Na deze sterke openingsfase wist Avanti zich te herpakken en scoorde de aansluitingstreffer in de 17e minuut met een schot dat via de onderkant van de lat het doel in stuiterde. In de 22e minuut viel de gelijkmaker toen een voorzet onverwacht in de verre hoek belandde: 2-2. Grol herpakte zich en creëerde nog voor rust opnieuw kansen. Net voor het fluitsignaal bracht Bram na een scrimmage de 3-2 op het scorebord.

Tweede helft: Grol breidt voorsprong uit

In de tweede helft speelde Avanti opportunistischer, terwijl Grol probeerde het spel onder controle te houden. Tygo onderschepte een aanval van Avanti en lanceerde Huub, die in de 42e minuut de 4-2 maakte. Direct daarna zette Grol vol druk, wat leidde tot een snelle onderschepping door Dario en een assist op Huub, die zijn tweede van de wedstrijd scoorde voor de 5-2.

Beslissing en slotfase

Avanti probeerde terug te komen, maar dankzij sterk verdedigend werk en een aantal goede reddingen van Oscar lukte dit niet. In de 55e minuut maakte Tygo het af met een prachtige volley, die onhoudbaar binnenviel voor de doelman van Avanti: 6-2. Een laatste poging van Avanti uit een vrije trap ging over het doel, waarmee de wedstrijd werd beslist.

De eerste overwinning van het tweede deel van de najaarscompetitie is binnen voor Grol JO11-1JM.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.