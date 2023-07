Toename van bijna 10% in het aantal schuurinbraken in Gelderland

GELDERLAND – In 2023 hebben inbrekers een opvallende toename van hun activiteiten in Gelderlandse schuren en garages laten zien. In de eerste zes maanden van dit jaar vonden maar liefst 637 inbraken plaats in dit soort bijgebouwen, wat neerkomt op een stijging van 9,6% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Deze bevinding is gebaseerd op een grondig onderzoek van Independer op basis van politiedata.

Het onderzoek onthulde aanzienlijke variaties tussen gemeenten. Vooral in Arnhem was er sprake van een sterke toename van het aantal schuurinbraken. In de eerste helft van dit jaar vonden er 44 meer incidenten plaats dan in dezelfde periode in 2022. Ook in Nijmegen (+17) en Zutphen (+14) werden aanzienlijk meer inwoners slachtoffer van schuurinbraken.

Independer verzekeringsexpert, Michel Ypma, benadrukte het belang van het adequaat afsluiten van schuren en garages met degelijke sloten. Elektrische fietsen, kostbare barbecues zoals de Green Egg, en gereedschap zijn waardevolle eigendommen die verzekeraars enkel vergoeden indien de ruimte goed is afgesloten. Bij afwezigheid van een deugdelijke afsluiting is er geen dekking, zelfs niet bij inboedelverzekeringen.

In Apeldoorn was er daarentegen een positieve ontwikkeling te zien, met een daling van het aantal schuurinbraken (-35).

Gemeenten met de grootste thulde ook welke gemeenten het meeste risico lopen op schuurinbraken, door het aantal inbraken af te zetten tegen het aantal huishoudens per gemeente. De gemeente Zutphen staat hierbij bovenaan. In de eerste zes maanden van 2023 waren er 19,7 schuurinbraken per 10.000 huishoudens. Bewoners van Putten moeten ook op hun hoede zijn, gezien het risico van 13,9 schuurinbraken per 10.000 huishoudens. Andere Gelderse gemeenten met een hoog risico zijn Ede (13,5 schuurinbraken per 10.000 huishoudens), Arnhem (12,9 schuurinbraken per 10.000 huishoudens), en Zaltbommel (11,9 schuurinbraken per 10.000 huishoudens).

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl.