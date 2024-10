Toename woningvoorraad in Gelderland met 22 procent gedaald

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

GELDERLAND – In Gelderland zijn dit jaar 22 procent minder woningen aan de woningvoorraad toegevoegd dan vorig jaar. Dit blijkt uit een analyse van VvE-beheerder Parel Beheer, gebaseerd op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de eerste acht maanden van 2024.

Dit jaar zijn er in de provincie Gelderland 220 woningen per 100.000 inwoners bijgekomen, tegenover 282 in dezelfde periode vorig jaar. De toename van de woningvoorraad in Gelderland wordt vooral gedreven door nieuwbouwwoningen. Dit jaar zijn er 210 nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners toegevoegd, vergeleken met 267 vorig jaar.

De groei van de woningvoorraad in Gelderland ligt hiermee 9 procent onder het landelijke gemiddelde van 243 woningen per 100.000 inwoners. Naast nieuwbouw hebben ook sloop of andere onttrekkingen en toevoegingen, zoals splitsing, verbouwing of verandering van gebruik, invloed op de woningvoorraad.

Duidelijke verschillen tussen provincies

In heel Nederland ligt de toename van de woningvoorraad dit jaar 14 procent lager dan in 2023. De kleinste groei is te zien in Groningen, Friesland en Limburg, terwijl Noord-Holland, Flevoland en Zuid-Holland de grootste toename laten zien.

Bekijk de volledige uitkomsten, inclusief analyse per provincie, op: https://parelbeheer.nl/onderzoek-voorraad-woningen-2024/

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.