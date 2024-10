Informatiepunt DigiTaalhuis in het SKB

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

WINTERSWIJK – Vanaf 1 oktober is er iedere dinsdagmiddag in de centrale hal van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk een informatiepunt van het DigiTaalhuis. Dit punt is bedoeld voor mensen die hun basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven of digitale vaardigheden, willen verbeteren. Veel mensen hebben moeite met deze vaardigheden, wat ook gevolgen kan hebben voor hun gezondheid. Daarom hebben het DigiTaalhuis en het SKB de handen ineen geslagen. Het informatiepunt in het SKB is een pilot, die loopt van oktober tot en met december van dit jaar.

Als patiënt krijg je veel informatie en instructies. Maar wat als je moeite hebt om deze te lezen? Ook worden steeds meer zaken bij het SKB digitaal geregeld, zoals het maken van een afspraak voor bloedprikken of het inzien van je dossier via MijnSKB. Veel mensen vinden dit handig, maar voor anderen is het een uitdaging. Patiënten en bezoekers kunnen daarom terecht bij de deskundigen van het DigiTaalhuis. Het DigiTaalhuis is een samenwerkingsverband tussen de Bibliotheek, het Graafschap College en de gemeenten in de Achterhoek.

Meer dan je denkt

In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Steeds meer zaken, zowel in de zorg als daarbuiten, worden digitaal geregeld. Denk aan bankieren, medicijnen bestellen, belastingaangifte doen of contact met een klantenservice. Dit heeft een grote impact op hun persoonlijke leven én gezondheid, bijvoorbeeld doordat zij instructies of medicijnbijsluiters niet goed begrijpen.

Martien Louwers, directeur van de Bibliotheek Oost-Achterhoek, zegt: “Moeite met lezen, schrijven en digitale vaardigheden komt vaker voor dan je denkt. Het grootste deel van deze groep heeft onderwijs genoten in Nederland. Veel mensen schamen zich voor hun beperkte basisvaardigheden en houden dit verborgen. Toch kunnen zij vaak met een beetje ondersteuning veel zelfredzamer worden. Omdat we deze doelgroep niet altijd in de bibliotheek tegenkomen, zoeken we de samenwerking met het SKB, waar we hopen veel mensen te bereiken.”

Elke dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur

Wie vragen heeft over basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, DigiD, inloggen op MijnSKB of het gebruik van computers of mobiele telefoons, kan terecht bij het informatiepunt. Het informatiepunt is elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur aanwezig in het SKB. De deskundigen luisteren, denken mee en kunnen verder helpen, bijvoorbeeld door door te verwijzen naar het DigiTaalhuis in de Bibliotheek, of naar een gratis workshop of cursus in de buurt.

Het SKB is blij met deze samenwerking. “Wij zijn een ziekenhuis voor iedereen en vinden het belangrijk dat patiënten goed kunnen meedoen en meedenken als het om hun gezondheid gaat,” aldus communicatieadviseur Hanneke Groot Nibbelink. “Dit is een mooie samenwerking en we hopen dat veel patiënten en bezoekers het informatiepunt van het DigiTaalhuis weten te vinden.”

