Drukbezochte erfgoeddag bevestigt brede belangstelling voor cultureel erfgoed

WINTERSWIJK – Ruim 200 bezoekers bezochten afgelopen donderdag de door gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk georganiseerde Erfgoeddag Oost Achterhoek. Een grote opkomst, wat zorgde voor een gezellige drukte in het indrukwekkende scholtenhuis en de bijbehorende schoppe van Landgoed Vriezenhuis in Winterswijk Woold.

Actieve deelname van bezoekers aan breed programma

Het brede aanbod van presentaties en activiteiten werd positief ontvangen. Van een presentatie over inwonersparticipatie, een workshop over erftransformaties tot een excursie met een ecoloog/cultuurhistoricus door het ‘greun van Wenters’; er was voor iedereen wat te vinden dat aansloot bij de persoonlijke interesse. De enthousiaste reacties en de actieve deelname van de bezoekers aan de verschillende deelsessies zorgden voor een ontspannen dag waarop kennis werd gedeeld, inspiratie werd opgedaan, contacten werden verstevigd en nieuwe werden gelegd.

Wi-j doet ’t samen

De drie gemeenten organiseerden deze erfgoeddag onder andere om samen met inwoners en samenwerkingspartners terug te blikken op de resultaten die tot stand zijn gekomen door de samenwerking op het gebied van cultureel erfgoed. Sinds 2017 voeren ze een gezamenlijk erfgoedbeleid onder de naam ‘Wi-j doet ’t samen’ en werken ze samen aan allerlei projecten in Oost Achterhoek. Wethouder Sandra Metaal-ten Dolle, gemeente Winterswijk: ‘Door deze samenwerking kunnen we gebruik maken van elkaars netwerk, kennis en ervaring. Het biedt mogelijkheden om projecten op te pakken die we als individuele gemeente niet zo groots hadden kunnen oppakken. Denk bijvoorbeeld aan de kerkenvisie of het onderzoek naar historische interieurs. Het geeft ook meer mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidies en een efficiëntere inzet van de ambtenaren.’

De samenwerking bevalt de drie gemeenten goed. Wethouder Ted Kok, gemeente Aalten: ‘Deze dag zien we als een mooie gelegenheid om ideeën op te halen bij onze inwoners en samenwerkingspartners. Daarom zijn we ook als wethouders actief in gesprek gegaan met de bezoekers. Dit levert ons waardevolle informatie op voor de toekomst’.

Erfgoed niet alleen iets van toen, maar ook van nu en voor straks

Het onderwerp Erfgoed is heel breed. Het gaat over materieel en immaterieel erfgoed. Onder materieel erfgoed valt historisch landschap, archeologie, historische (steden)bouw, musea en archieven. Bij immaterieel erfgoed gaat het over verhalen, gewoonten en gebruiken. Wethouder Ellen Dusseldorp-Ribbers, gemeente Oost Gelre: ‘Cultureel Erfgoed is niet alleen belangrijk voor een besef van ons verleden. Het is ook iets waarmee we nu leven en waarvan we nu genieten.’ Het is wat ons herkenbaar maakt als gemeenten in Oost Achterhoek. Wij zetten ons ervoor in dat we het ook door kunnen geven aan de generaties na ons, zodat ook zij ervan kunnen leren en het kunnen bewonderen.’

Bron(nen) & Afbeelding(en)