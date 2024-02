Gratis cursus ‘fotobewerking’ in bieb

WINTERSWIJK –Vanaf woensdagavond 6 maart (19.30 uur) start in de Bibliotheek Winterswijk de gratis cursus ‘fotobewerking voor beginners’. In zes tweewekelijkse lessen worden de deelnemers klaargestoomd om prachtige creaties te maken van foto’s. Deelname is gratis, maar aanmelden noodzakelijk: www.oostachterhoek.nl/fotobewerking of in één van de vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek.

Fotobewerken

Leer fotobewerken en tekenen met de computer met het programma Gimp een uitstekend gratis te downloaden alternatief voor Adobe Photoshop. Zeer geschikt voor de absolute beginner op dit gebied. Deelnemers hebben geen kennis van grafische programma’s nodig, wel basiskennis van werken met Windows.

Ondanks dat deze cursus is gemaakt met- en voor Windows, is deze ook goed te volgen als je Gimp op Mac of Linux gebruikt. Deze cursus bestaat uit zes lessen en is een combinatie van online lessen en tweewekelijkse live-lessen in de bibliotheek. Deelnemers moeten wel zelf een laptop meenemen.

Aanmelden

Deelname aan de cursus is gratis, zowel voor leden als voor niet-leden van de Bibliotheek. Aanmelden kan in alle vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek, maar ook via www.oostachterhoek.nl/fotobewerking