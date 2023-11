Verschuiving in politiek landschap Oost-Achterhoek na verkiezingen

De recente verkiezingen hebben duidelijke veranderingen teweeggebracht in de politieke samenstelling van de drie gemeenten in de Oost-Achterhoek. Nieuwe politieke partijen, die nog geen eerder bestuur hebben gevormd, zijn nu in de schijnwerpers. In Aalten heeft de PVV de verkiezingen gewonnen, terwijl in Oost Gelre en Winterswijk de NSC-partij van Pieter Omtzigt de meeste stemmen heeft gekregen. Het politieke landschap in de gehele regio lijkt drastisch te zijn veranderd sinds woensdagavond.

De stemkeuzes van inwoners in deze drie Oost-Achterhoekse gemeenten laten zien dat het vertrouwen is verschoven naar andere partijen dan de traditioneel gevestigde politieke orde. Deze trend is vergelijkbaar met de rest van Nederland, waar ook een roep om verandering wordt gehoord.

Hieronder volgen de verkiezingsresultaten per gemeente:

Gemeente Aalten: De opkomst in de gemeente Aalten bedroeg 82%, wat 1,5% hoger was dan bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 (80,5%). In totaal hebben 17.746 stemgerechtigden hun stem uitgebracht.

PVV werd de grootste partij met bijna 20% van de stemmen.

NSC behaalde 18,53% van de stemmen.

BBB werd de derde partij met 15,55% van de stemmen.

GroenLinks/PvdA ontving 10% van de stemmen.

CDA behaalde slechts 7,15% van de stemmen.

Gemeente Oost Gelre: De opkomst in Oost Gelre was 84,4%, wat iets hoger was dan in 2021 (84,1%).

NSC werd de grootste partij met 22% van de stemmen.

PVV kreeg 21% van de stemmen.

BBB werd de derde partij met bijna 16% van de stemmen.

CDA behaalde nog amper 5% van de stemmen.

Gemeente Winterswijk: De opkomst in Winterswijk was 80,7%, vergelijkbaar met voorgaande verkiezingen.

NSC werd de grootste partij met 21% van de stemmen.

PVV behaalde 19% van de stemmen.

GroenLinks/PvdA kreeg 13% van de stemmen.

PvdA, traditioneel sterk in Winterswijk, verloor terrein.